Questa foto non mostra Linda Sarsour che posa accanto a una svastica

La foto circola da anni e senza alcun riferimento all'attivista. Inoltre, risultano due persone diverse

Una foto di una donna con un hijab rosa che posa accanto a una svastica è stata diffusa sostenendo che si tratti di Linda Sarsour, attivista palestinese-americana e presunta consulente senior della campagna del candidato sindaco di New York Zohran Mamdani. Lo scatto circola almeno dal 2012 senza alcun legame con Sarsour, mentre il ruolo di consulente nella campagna di Mamdani risulta ricoperto da un’altra persona.

Per chi ha fretta

La foto circola dal 2012 senza alcun riferimento a Linda Sarsour.

Confrontando le foto delle due donne, sono evidenti chiare differenze tra loro, in particolare nella forma del naso.

Linda Sarsour non è la consulente senior della campagna del candidato sindaco di New York Zohran Mamdani.

Analisi

Lo scatto viene così condiviso in Italia:

La Senior advisor del candidato sindaco comunista di New York Zohran Mamdani, la signora Linda Sarsour qui inneggiante al Nazismo ed al Comunismo

La diffusione della foto e la falsa attribuzione

La pubblicazione più datata rintracciabile online si trova sul sito polacco Wiocha, datata 21 marzo 2012, senza alcun riferimento a Linda Sarsour (che all’epoca era già una nota attivista).

Le differenze tra le due donne

Confrontando il volto della donna nella foto con quello di Linda Sarsour in scatti del 2006 e del 2010, presenti su Getty Images, è possibile notare chiare differenze tra le due, in particolare nella forma del naso.

Non risulta come consulente senior di Zohran Mamdani

Anche la parte della narrativa secondo cui Linda Sarsour sarebbe “consulente senior” della campagna di Zohran Mamdani è falsa. Sul sito ufficiale zohranfornyc.com non c’è alcun elenco dello staff, mentre il nome indicato sui profili LinkedIn e TikTok come Senior Advisor della campagna è Zara Rahim.

La smentita di Linda Sarsour

L’11 agosto 2025, Linda Sarsour ha pubblicato un post dalla sua pagina Facebook ufficiale per smentire completamente la falsa attribuzione della foto.

Conclusioni

La donna ritratta, sorridente accanto a una svastica, non è Linda Sarsour. Inoltre, non risulta essere consulente della campagna del candidato sindaco di New York, Zohran Mamdani.

