Tragedia sul Monte Rosa, trovati morti due alpinisti italiani sul Castore

14 Agosto 2025 - 16:30 Ugo Milano
L’allarme era scattato in mattinata, quando non era arrivato alcun segnale dai due, che avevano trascorso la notte al rifugio Quintino Sella

Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti questa mattina sul Castore, una montagna del massiccio del Monte Rosa, a seguito di un incidente in quota. I loro corpi sono stati recuperati nel primo pomeriggio dal Soccorso alpino valdostano, dopo ore di ricerche rese difficili dalle condizioni della montagna. L’allarme era scattato in mattinata, quando non era arrivato alcun segnale dagli alpinisti che avevano trascorso la notte al rifugio Quintino Sella. Un primo sorvolo dell’elicottero Sa1 non aveva dato esito, ma l’utilizzo di un comunicatore satellitare ha permesso di restringere l’area delle ricerche. Durante un successivo volo, le squadre della guardia di finanza di Cervinia, in collaborazione con quelle di Alagna Valsesia, hanno individuato e recuperato le salme.

I corpi trasferiti a Champoluc

I corpi sono stati trasferiti a Champoluc, in Valle d’Aosta. Ora spetta agli uomini delle fiamme gialle di Cervinia ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e procedere con le operazioni di riconoscimento. Negli ultimi anni, segnalano esperti e operatori di montagna, si è registrato un aumento di situazioni a rischio dovute a escursioni compiute senza adeguata preparazione o attrezzatura, un fenomeno che, come ricordato anche dal past president del Cai di Bergamo Paolo Valoti, rende ancora più importante la prevenzione e la consapevolezza prima di affrontare l’alta quota. Tuttavia, al momento dei due alpinisti coinvolti nella tragedia non si hanno ancora dettagli.

Crediti foto di copertina: Rifugio Quintino Sella

