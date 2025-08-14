Dario Argento ricoverato a Ischia. La crisi respiratoria in vacanza e le parole ai medici: «Fate presto, devo tornare al lavoro». Come sta il regista

«Fate presto, devo tornare al lavoro», ha detto il maestro del brivido ai camici bianchi

Il celebre regista Dario Argento è stato ricoverato questa mattina, 14 agosto, all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria collegata a una patologia preesistente. Il regista si trova sull’isola per le vacanze. Dopo essersi recato al pronto soccorso per un malore, è stato trasferito nell’Utic, l’Unità di terapia intensiva coronarica, per accertamenti più approfonditi. Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, Argento è vigile, cosciente e in buone condizioni. Ai medici e agli infermieri che lo assistono il regista ha ripetuto con determinazione: «Fate presto, devo tornare al lavoro» e «Sto bene, mi riprendo subito».

Perché Dario Argento è stato ricoverato

Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni, la crisi respiratoria potrebbe essere legata a una sospetta polmonite riacutizzata, ma al momento i medici mantengono riservatezza sui dettagli clinici. Il regista, noto per i suoi film horror, festeggerà il prossimo 7 settembre il suo 85esimo compleanno. Il ricovero, avvenuto poco prima delle 16, è stato definito precauzionale, con l’obiettivo di completare tutti gli accertamenti necessari e valutare eventuali trasferimenti all’interno della struttura ospedaliera isolana.