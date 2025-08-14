Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOCampaniaCinemaIsola d'IschiaSanità

Dario Argento ricoverato a Ischia. La crisi respiratoria in vacanza e le parole ai medici: «Fate presto, devo tornare al lavoro». Come sta il regista

14 Agosto 2025 - 18:14 Ygnazia Cigna
embed
«Fate presto, devo tornare al lavoro», ha detto il maestro del brivido ai camici bianchi

Il celebre regista Dario Argento è stato ricoverato questa mattina, 14 agosto, all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria collegata a una patologia preesistente. Il regista si trova sull’isola per le vacanze. Dopo essersi recato al pronto soccorso per un malore, è stato trasferito nell’Utic, l’Unità di terapia intensiva coronarica, per accertamenti più approfonditi. Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, Argento è vigile, cosciente e in buone condizioni. Ai medici e agli infermieri che lo assistono il regista ha ripetuto con determinazione: «Fate presto, devo tornare al lavoro» e «Sto bene, mi riprendo subito».

Perché Dario Argento è stato ricoverato

Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni, la crisi respiratoria potrebbe essere legata a una sospetta polmonite riacutizzata, ma al momento i medici mantengono riservatezza sui dettagli clinici. Il regista, noto per i suoi film horror, festeggerà il prossimo 7 settembre il suo 85esimo compleanno. Il ricovero, avvenuto poco prima delle 16, è stato definito precauzionale, con l’obiettivo di completare tutti gli accertamenti necessari e valutare eventuali trasferimenti all’interno della struttura ospedaliera isolana.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Irresponsabili», il cantante Maluma rimprovera dei genitori col bimbo di un anno al suo concerto: «Decibel troppo alti» – Il video

2.

Spiavano in casa Stefano De Martino con Caroline Tronelli, rubati video privati: «Le immagini sono finite online»

3.

La furbata Raoul Bova che registra il marchio «occhi spaccanti». Chi lo usa ora paga caro: la mossa dell’attore dopo lo scandalo

4.

Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

5.

Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

leggi anche
dicaprio fermato festa
CULTURA & SPETTACOLO

Leonardo DiCaprio fermato a Ibiza dalla polizia ma nessuno lo riconosce: l’attore in fila all’ingresso di un party – Il video

Di Alba Romano
hamas video toronto festival
CULTURA & SPETTACOLO

Video di Hamas usati senza autorizzazione, il Festival di Toronto esclude un documentario sul 7 ottobre: «È una violazione del copyright»

Di Alba Romano
amici miei
CULTURA & SPETTACOLO

“Amici miei”, il capolavoro di Monicelli, compie 50 anni. Ecco come lo si celebra: dai tour per Firenze fino al rilancio delle celebri frasi

Di Alba Romano