Leonardo DiCaprio fermato a Ibiza dalla polizia ma nessuno lo riconosce: l’attore in fila all’ingresso di un party – Il video

Vacanze con imprevisto per la star americana: ecco cos'è successo

Vacanze con imprevisto per Leonardo DiCaprio. L’attore americano è stato fermato dalla Guardia Civil a Ibiza, a poche centinaia di metri da una villa dove stava per partecipare a una festa privata organizzata dal cantante spagnolo Arón Piper. L’accaduto risale al mese scorso, ma le immagini sono circolate solo in queste ore. Nel breve video si vede DiCaprio in fila, accanto alla compagna Vittoria Ceretti, mentre attende il proprio turno per i controlli insieme a decine di altri invitati. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, gli agenti avrebbero chiesto i documenti alla star, che non sarebbe stata riconosciuta sul momento.

L’attore collaborativo

L’attore, riferiscono i testimoni, si è mostrato molto tranquillo e collaborativo. Fonti citate dalla rubrica Page Six del New York Post spiegano che il controllo rientrava nelle procedure di sicurezza per la festa e non era legato a indagini specifiche: «Ogni invitato è stato perquisito e identificato». L’estate di DiCaprio è stata comunque ricca di eventi mondani: a luglio aveva preso parte al Summer Gala di Gala One a Saint-Tropez, in compagnia di Ceretti, Natasha Poonawalla, Christian Louboutin e Jamie Foxx.