Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOMusicaSuoni e VisioniTumori

Fabio Concato rivela di avere un tumore: «Costretto ad annullare i concerti, mi sto curando». Come sta il cantautore milanese

14 Agosto 2025 - 21:13 Alba Romano
embed
fabio concato malattia concerti annullati
fabio concato malattia concerti annullati
Tantissimi i messaggi di vicinanza e coraggio che l'artista sta ricevendo dopo l'annuncio sui social

Fabio Concato ha annunciato di essere malato di tumore, motivo per cui ha dovuto interrompere il suo tour estivo. Il cantautore milanese, autore di brani indimenticabili come Fiore di maggio e Domenica bestiale, ha dato la notizia con un post su Instagram, spiegando di affrontare le cure «con molta fiducia» e ringraziando i fan per l’affetto ricevuto: «Cari amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio». Da Samuele Bersani, Chiara Francini, e Nicolò Fabi a Carlo Conti, Nek e Luca Bizzarri: sono tantissimi i messaggi di vicinanza e coraggio che l’artista sta ricevendo sotto il post social.

Concerti annullati

Già lo scorso 19 luglio, lo staff dell’artista aveva comunicato la cancellazione delle date di luglio e agosto per «motivi di salute e accertamenti medici», senza precisarne allora la natura. Nato a Milano il 31 maggio 1953 come Fabio Piccaluga, Concato è figlio d’arte: il padre Luigi, noto come Gigi Concato, era chitarrista e autore jazz. La carriera del cantautore ha preso il volo negli anni ’80 con brani diventati classici della musica italiana, da Ti ricordo ancora a Rosalina, fino a Fiore di maggio, scritto per la figlia. Nel 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, onorificenza conferita dal Comune di Milano, per aver devoluto in beneficenza i proventi del brano L’umarell, scritto durante la pandemia.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Irresponsabili», il cantante Maluma rimprovera dei genitori col bimbo di un anno al suo concerto: «Decibel troppo alti» – Il video

2.

Spiavano in casa Stefano De Martino con Caroline Tronelli, rubati video privati: «Le immagini sono finite online»

3.

La furbata Raoul Bova che registra il marchio «occhi spaccanti». Chi lo usa ora paga caro: la mossa dell’attore dopo lo scandalo

4.

Renato Zero fa pace con Loredana Bertè. L’incursione in un concerto della cantante: «Noi siamo i migliori anni della nostra vita» – Il video

5.

Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

leggi anche
fabio concato malattia concerti annullati
CULTURA & SPETTACOLO

Fabio Concato annulla i concerti estivi: «Motivi di salute, servono accertamenti medici»

Di Alba Romano
celso valli
CULTURA & SPETTACOLO

Addio a Celso Valli, compositore e produttore dei big italiani: da Eros Ramazzotti a Vasco Rossi

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Achille Lauro non convince, Ultimo neanche. Ci salvano BigMama e Giorgio Poi. Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Di Gabriele Fazio