Fabio Concato rivela di avere un tumore: «Costretto ad annullare i concerti, mi sto curando». Come sta il cantautore milanese

Tantissimi i messaggi di vicinanza e coraggio che l'artista sta ricevendo dopo l'annuncio sui social

Fabio Concato ha annunciato di essere malato di tumore, motivo per cui ha dovuto interrompere il suo tour estivo. Il cantautore milanese, autore di brani indimenticabili come Fiore di maggio e Domenica bestiale, ha dato la notizia con un post su Instagram, spiegando di affrontare le cure «con molta fiducia» e ringraziando i fan per l’affetto ricevuto: «Cari amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio». Da Samuele Bersani, Chiara Francini, e Nicolò Fabi a Carlo Conti, Nek e Luca Bizzarri: sono tantissimi i messaggi di vicinanza e coraggio che l’artista sta ricevendo sotto il post social.

Concerti annullati

Già lo scorso 19 luglio, lo staff dell’artista aveva comunicato la cancellazione delle date di luglio e agosto per «motivi di salute e accertamenti medici», senza precisarne allora la natura. Nato a Milano il 31 maggio 1953 come Fabio Piccaluga, Concato è figlio d’arte: il padre Luigi, noto come Gigi Concato, era chitarrista e autore jazz. La carriera del cantautore ha preso il volo negli anni ’80 con brani diventati classici della musica italiana, da Ti ricordo ancora a Rosalina, fino a Fiore di maggio, scritto per la figlia. Nel 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro, onorificenza conferita dal Comune di Milano, per aver devoluto in beneficenza i proventi del brano L’umarell, scritto durante la pandemia.