Fabio Concato annulla i concerti estivi: «Motivi di salute, servono accertamenti medici»

Già qualche giorno fa l'artista aveva annullato alcuni eventi imminenti. Non ci sono informazioni precise sulle sue condizioni attuali

Fabio Concato si prende una pausa forzata dalla musica dal vivo. Tutte le date previste per i mesi di luglio e agosto sono state cancellate a causa di problemi di salute. A comunicarlo ufficialmente è stato il suo staff con un messaggio diffuso sui profili social dell’artista: «Per motivi di salute e per la necessità di svolgere alcuni accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto». La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione tra i fan, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza e affetto al cantautore milanese.

I primi segnali della malattia

Chi aveva acquistato i biglietti potrà ottenere il rimborso rivolgendosi al circuito di vendita presso cui è stata effettuata la transazione, seguendo le modalità previste. Già nei giorni scorsi, attraverso alcuni post, Concato aveva lasciato intuire che qualcosa non andasse, annunciando il rinvio di alcuni appuntamenti imminenti. Ora, però, la decisione di sospendere l’intera tournée estiva segna un momento di stop necessario. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dell’artista, ma l’auspicio di tutti è che si tratti di un problema risolvibile.