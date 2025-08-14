Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAnimaliRagusaSequestriSiciliaVideo

Scoperti quasi 3mila volatili destinati al mercato nero: il maxi sequestro da 400mila euro a Pozzallo – Il video

14 Agosto 2025 - 21:50 Alba Romano
embed
Denunciato il trasportatore, un cittadino maltese, per furto, abbandono di animali e detenzione di specie protette

Quello che doveva essere un controllo doganale di routine al porto di Pozzallo, nel ragusano, si è trasformato in un’operazione contro il traffico illecito di fauna protetta. Nei magazzini doganali, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la guardia di finanza hanno scoperto 2.687 piccoli uccelli, tra cardellini, verdoni e fringuelli, con un età stimata in circa due mesi, stipati in anguste gabbie di plastica, nascoste in un compartimento refrigerato a -2°C per rallentarne le funzioni vitali. Senza l’intervento dei veterinari dell’Asp di Ragusa, i volatili sarebbero morti nel giro di pochi giorni.

Il valore sul mercato nero

Gli animali, destinati al mercato di Malta, si trovavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, con scorte di cibo e acqua scarsissime. Secondo le stime, se fossero stati immessi sul mercato nero, avrebbero potuto fruttare fino a 400mila euro. Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria i volatili hanno, però, cambiato destino. Nel video diffuso sui canali social dell’Agenzia Dogane e Monopoli si vedono gli uccelli volare liberi nell’area faunistica protetta del “Pantano Cuba-Longarini” di Ispica, habitat di lagune di acqua dolce e macchia mediterranea. Il conducente del mezzo sul quale è stato effettuato il sequestro, un cittadino maltese, è stato denunciato per furto, ricettazione, abbandono di animali e uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie protette.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
ATTUALITÀ

Abbattuto un lupo in Alto Adige. È la prima esecuzione legale dopo 50 anni: «Una minaccia per l’allevamento»

Di Alba Romano
pitbull mantova
ATTUALITÀ

Pitbull senza acqua né cibo, uno morto in auto: denunciato 45enne nel Mantovano

Di Alba Romano
Cane al parco
ATTUALITÀ

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

Di Giulia Norvegno
cane abbandonato napoli
ATTUALITÀ

Napoli, va in vacanza e lascia i cani sotto il sole legati a una cyclette: uno muore, l’altro salvato dalle guardie

Di Ugo Milano
cogne gatti scomparsi killer
ATTUALITÀ

Cogne, spariti 30 gatti: la Procura indaga. Taglia di 1.000 euro sul responsabile

Di Alba Romano
cani randagi uccisi marocco
ESTERI

Stricnina e pallottole, in Marocco «uccisi oltre 3 milioni di cani randagi». Gli animalisti chiedono l’intervento della Fifa

Di Alba Romano