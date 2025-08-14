Scoperti quasi 3mila volatili destinati al mercato nero: il maxi sequestro da 400mila euro a Pozzallo – Il video

Denunciato il trasportatore, un cittadino maltese, per furto, abbandono di animali e detenzione di specie protette

Quello che doveva essere un controllo doganale di routine al porto di Pozzallo, nel ragusano, si è trasformato in un’operazione contro il traffico illecito di fauna protetta. Nei magazzini doganali, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la guardia di finanza hanno scoperto 2.687 piccoli uccelli, tra cardellini, verdoni e fringuelli, con un età stimata in circa due mesi, stipati in anguste gabbie di plastica, nascoste in un compartimento refrigerato a -2°C per rallentarne le funzioni vitali. Senza l’intervento dei veterinari dell’Asp di Ragusa, i volatili sarebbero morti nel giro di pochi giorni.

Il valore sul mercato nero

Gli animali, destinati al mercato di Malta, si trovavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, con scorte di cibo e acqua scarsissime. Secondo le stime, se fossero stati immessi sul mercato nero, avrebbero potuto fruttare fino a 400mila euro. Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria i volatili hanno, però, cambiato destino. Nel video diffuso sui canali social dell’Agenzia Dogane e Monopoli si vedono gli uccelli volare liberi nell’area faunistica protetta del “Pantano Cuba-Longarini” di Ispica, habitat di lagune di acqua dolce e macchia mediterranea. Il conducente del mezzo sul quale è stato effettuato il sequestro, un cittadino maltese, è stato denunciato per furto, ricettazione, abbandono di animali e uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie protette.