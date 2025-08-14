Tommy Cash lancia un nuovo pezzo sugli stereotipi italiani: lo spoiler (con mortadella) al Red Valley Festival – Il video

Uscita a sorpresa del cantante estone che dopo Espresso Macchiato ci prova ancora con l'italia

Tommy Cash ci riprova con l’Italia, e con l’italiano. Il rapper estone, noto per le polemiche legate a Espresso macchiato, la canzone con cui si era presentato all’Eurovision Song Contest, torna a giocare con gli stereotipi del nostro Paese consolidando il suo nome nella scena musicale italiana. Il nuovo brano di Tommy Cash è stato presentato senza preavviso al Red Valley Festival di Olbia, con i fan, che dopo aver intonato a memoria il tormentone già noto, hanno potuto ascoltare in anteprima la nuova uscita.

Il testo della nuova canzone di Tommy Cash

Il nuovo pezzo, di cui il titolo resta ancora segreto, è un vero e proprio omaggio all’Italia sotto forma di filastrocca musicale. L’alfabeto diventa l’occasione per citare termini che all’estero sono comunemente associati al bel paese: “espresso” per la E, “grazi” per la G ed altri accostamenti nosense come “banana” per la B. Prima del ritornello «Mangio mortadella la vita è quasi bella», e poi il ritmo trascinante del ritornello sulle note della suoneria di un vecchio Nokia 3310: «Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok». Dopo il successo di Espresso macchiato, cantata spontaneamente dal pubblico senza bisogno di microfono, Tommy Cash prova a rinsaldare il legame con l’Italia dopo aver più volte ribadito che i riferimenti alla cultura del paese non sono pensati per offendere. L’estone ha più volte ribadito il suo attaccamento all’Italia e quella sul palco del Red Valley Festival, è stata solo una delle numerose apparizioni dell’eccentrico cantante.