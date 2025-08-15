Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAlimentazioneCampaniaDaziDonald TrumpLavoro e impresaSalernoTurismoUSA

Cilento, la vendetta del fornaio contro i dazi di Trump: «Turisti americani? Pagate il doppio»

15 Agosto 2025 - 12:26 Alba Romano
embed
salerno-cartello-anti-dazi-trump
salerno-cartello-anti-dazi-trump
La singolare iniziativa di un esercente di San Mauro Cilento: «Non dobbiamo stare zitti, dimostriamo che il popolo italiano è vivo»

«Ai dazi del signor Trump noi rispondiamo in questo modo: il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa». Così recita il cartello che da qualche giorno accoglie i clienti della panetteria “Il Fornaio” a San Mauro Cilento, piccolo comune del Salernitano. Un’iniziativa nata soprattutto come provocazione, ma anche per reagire simbolicamente alla guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti e che non ha risparmiato l’Europa.

«Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo»

«Ho apposto questo cartello dinanzi al mio panificio perché sono contro il mutismo degli italiani, contro il servilismo verso le decisioni dell’Unione europea e di Donald Trump», ha spiegato a TgCom 24 Antonio Altobello, titolare della panetteria. «Non dobbiamo stare zitti di fronte alle decisioni americane. Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo, ha carattere e coscienza», ha sottolineato ancora il fornaio.

Le simpatie per Meloni e il rimprovero sulla Palestina

In realtà, le simpatie politiche di Altobello non sembrano troppo lontane dall’ideologia di cui si fa portavoce Trump. «Ho votato Giorgia Meloni», dice il fornaio salernitano, che avanza però un rimprovero alla premier: «Deve avere più carattere di fronte ai problemi della Palestina. Non mi piace il suo comportamento nei confronti di un popolo che sta soffrendo». E come hanno accolto i clienti della panetteria il cartello anti-dazi? «Alla maggior parte dei clienti è piaciuta l’iniziativa. È un piccolo gesto, certo, ma pieno di significato. Qui d’estate non mancano i turisti, e in tanti fotografano il cartello», racconta ancora Altobello.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Morti due neonati prematuri per una infezione nel reparto Terapia intensiva a Bolzano: il batterio arrivato tramite le mani non pulite di una mamma

2.

Botulino, Gaia Vitiello salvata dalla sorella: «Era la prima volta che prendevo i broccoli. Tremavo, mi ha portato di peso in ospedale»

3.

Botte da orbi in acqua ad Alassio, «maranza» prende a pugni il bagnino e si piglia una ciabattata in fronte – Il video

4.

Rintracciati tra Beinasco e Ventimiglia tre dei quattro minori che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis: andranno in comunità. Ricercato il quarto

5.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

leggi anche
dazi usa ue trump
ECONOMIA & LAVORO

Dazi, l’Ue attende l’ok di Trump: «Investimenti negli Usa? Non sono vincolanti. Su chip e farmaci vale il 15%». I Brics meditano una risposta comune

Di Filippo di Chio
ESTERI

Apple investe in USA e Tim Cook dona una placca d’oro a Trump per celebrare l’accordo – Il video

Di Puente David
donald trump dazi
ESTERI

7 agosto 2025: scatta l’era dei dazi nel commercio globale. Chi li paga e chi ci guadagna

Di Alessandro D’Amato
witkoff putin trump sanzioni
ESTERI

Witkoff-Putin, a colloquio per 3 ore a Mosca. Il Cremlino: «Da noi segnali su Kiev e ne abbiamo ricevuti da Trump». Dazi all’India per il petrolio russo

Di Ugo Milano