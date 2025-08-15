Cilento, la vendetta del fornaio contro i dazi di Trump: «Turisti americani? Pagate il doppio»

La singolare iniziativa di un esercente di San Mauro Cilento: «Non dobbiamo stare zitti, dimostriamo che il popolo italiano è vivo»

«Ai dazi del signor Trump noi rispondiamo in questo modo: il prezzo dei prodotti del nostro negozio è maggiorato del 100% a tutti i cittadini Usa». Così recita il cartello che da qualche giorno accoglie i clienti della panetteria “Il Fornaio” a San Mauro Cilento, piccolo comune del Salernitano. Un’iniziativa nata soprattutto come provocazione, ma anche per reagire simbolicamente alla guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti e che non ha risparmiato l’Europa.

«Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo»

«Ho apposto questo cartello dinanzi al mio panificio perché sono contro il mutismo degli italiani, contro il servilismo verso le decisioni dell’Unione europea e di Donald Trump», ha spiegato a TgCom 24 Antonio Altobello, titolare della panetteria. «Non dobbiamo stare zitti di fronte alle decisioni americane. Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo, ha carattere e coscienza», ha sottolineato ancora il fornaio.

Le simpatie per Meloni e il rimprovero sulla Palestina

In realtà, le simpatie politiche di Altobello non sembrano troppo lontane dall’ideologia di cui si fa portavoce Trump. «Ho votato Giorgia Meloni», dice il fornaio salernitano, che avanza però un rimprovero alla premier: «Deve avere più carattere di fronte ai problemi della Palestina. Non mi piace il suo comportamento nei confronti di un popolo che sta soffrendo». E come hanno accolto i clienti della panetteria il cartello anti-dazi? «Alla maggior parte dei clienti è piaciuta l’iniziativa. È un piccolo gesto, certo, ma pieno di significato. Qui d’estate non mancano i turisti, e in tanti fotografano il cartello», racconta ancora Altobello.