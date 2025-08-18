Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Quando inizia la scuola a settembre (e quando finisce): le date regione per regione. Ecco il calendario scolastico 2025/2026

18 Agosto 2025 - 14:08 Ygnazia Cigna
Mancano poche settimane al ritorno sui banchi. Cosa devono segnare in agenda famiglie e studenti

Con l’estate ormai al culmine, le famiglie cominciano a sentire il richiamo dei banchi di scuola. Tra agosto e settembre, studenti e insegnanti si preparano a un nuovo anno all’insegna di studio e qualche novità introdotto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con date di inizio che variano da regione a regione. Ad aprire per primi le porte delle aule saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano già l’8 settembre, mentre Calabria e Puglia saranno le ultime a chiudere il sipario delle vacanze, con l’inizio previsto per il 16 settembre. Le altre regioni si collocano più o meno nel mezzo.

Quando inizia e finisce la scuola: le date di tutte le regioni

Come previsto dai calendari scolastici regionali, le date di avvio dell’anno scolastico sono le seguenti:

Quando riaprono e chiudono le scuole al nord

  • Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre 2025 (fine lezioni: 16 giugno 2026)
  • Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
  • Piemonte: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
  • Valle d’Aosta: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
  • Veneto: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
  • Friuli-Venezia Giulia: 11 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
  • Lombardia: 12 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
  • Liguria: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 11 giugno 2026)

Quando riaprono e chiudono le scuole al centro

  • Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
  • Toscana: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
  • Umbria: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
  • Marche: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
  • Lazio: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
  • Abruzzo: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
  • Molise: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

Quando riaprono e chiudono le scuole al sud e nelle isole

  • Campania: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)
  • Sardegna: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
  • Sicilia: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)
  • Basilicata: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)
  • Calabria: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)
  • Puglia: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

Festività nazionali

Durante l’anno scolastico, gli studenti potranno godere delle tradizionali festività. Alcune ricorrenze, come il Santo Patrono, cambiano da città a città e solitamente comportano la chiusura delle scuole, mentre altre sono valide in tutta Italia. Oltre a tutte le domeniche, le principali festività nazionali sono:

  • 1° novembre: festa di Ognissanti
  • 8 dicembre: Immacolata Concezione
  • 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano
  • 1° gennaio: Capodanno
  • 6 gennaio: Epifania
  • Lunedì dopo Pasqua: Pasquetta
  • 25 aprile: anniversario della Liberazione
  • 1° maggio: festa dei lavoratori
  • 2 giugno: festa della Repubblica

Queste date sono un punto di riferimento essenziale per organizzare il ritorno in aula, le vacanze e i momenti di riposo durante l’anno scolastico. Con il calendario in mano, studenti e famiglie possono pianificare libri, zaini e attività extra-scolastiche in modo efficace, evitando sorprese e sovrapposizioni con ponti, festività e, soprattutto, ferie dei genitori.

