Quando inizia la scuola a settembre (e quando finisce): le date regione per regione. Ecco il calendario scolastico 2025/2026

Mancano poche settimane al ritorno sui banchi. Cosa devono segnare in agenda famiglie e studenti

Con l’estate ormai al culmine, le famiglie cominciano a sentire il richiamo dei banchi di scuola. Tra agosto e settembre, studenti e insegnanti si preparano a un nuovo anno all’insegna di studio e qualche novità introdotto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con date di inizio che variano da regione a regione. Ad aprire per primi le porte delle aule saranno gli alunni della Provincia Autonoma di Bolzano già l’8 settembre, mentre Calabria e Puglia saranno le ultime a chiudere il sipario delle vacanze, con l’inizio previsto per il 16 settembre. Le altre regioni si collocano più o meno nel mezzo.

Come previsto dai calendari scolastici regionali, le date di avvio dell’anno scolastico sono le seguenti:

Quando riaprono e chiudono le scuole al nord

Provincia Autonoma di Bolzano : 8 settembre 2025 (fine lezioni: 16 giugno 2026)

: 8 settembre 2025 (fine lezioni: 16 giugno 2026) Provincia Autonoma di Trento : 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)

: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026) Piemonte : 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)

: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026) Valle d’Aosta : 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)

: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026) Veneto : 10 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)

: 10 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026) Friuli-Venezia Giulia : 11 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

: 11 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026) Lombardia : 12 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)

: 12 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026) Liguria: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 11 giugno 2026)

Quando riaprono e chiudono le scuole al centro

Emilia-Romagna : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026) Toscana : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026) Umbria : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026) Marche : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026) Lazio : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026) Abruzzo : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026) Molise: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

Quando riaprono e chiudono le scuole al sud e nelle isole

Campania : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 6 giugno 2026) Sardegna : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026) Sicilia : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026) Basilicata : 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026)

: 15 settembre 2025 (fine lezioni: 10 giugno 2026) Calabria : 16 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026)

: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 8 giugno 2026) Puglia: 16 settembre 2025 (fine lezioni: 9 giugno 2026)

Festività nazionali

Durante l’anno scolastico, gli studenti potranno godere delle tradizionali festività. Alcune ricorrenze, come il Santo Patrono, cambiano da città a città e solitamente comportano la chiusura delle scuole, mentre altre sono valide in tutta Italia. Oltre a tutte le domeniche, le principali festività nazionali sono:

1° novembre : festa di Ognissanti

: festa di Ognissanti 8 dicembre : Immacolata Concezione

: Immacolata Concezione 25 e 26 dicembre : Natale e Santo Stefano

: Natale e Santo Stefano 1° gennaio : Capodanno

: Capodanno 6 gennaio : Epifania

: Epifania Lunedì dopo Pasqua : Pasquetta

: Pasquetta 25 aprile : anniversario della Liberazione

: anniversario della Liberazione 1° maggio : festa dei lavoratori

: festa dei lavoratori 2 giugno: festa della Repubblica

Queste date sono un punto di riferimento essenziale per organizzare il ritorno in aula, le vacanze e i momenti di riposo durante l’anno scolastico. Con il calendario in mano, studenti e famiglie possono pianificare libri, zaini e attività extra-scolastiche in modo efficace, evitando sorprese e sovrapposizioni con ponti, festività e, soprattutto, ferie dei genitori.