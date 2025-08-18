Cincinnati Open, alle 21 la finale Sinner-Alcaraz. I numeri della sfida e dove vedere la partita in tv

È il quarto incontro stagionale tra i due: lo spagnolo è avanti 2-1, ma Sinner non perde sul cemento da 26 partite consecutive

Ogni nuovo incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è potenzialmente un instant classic: i due giovani prodigi del tennis sanno perfettamente che affronteranno una versione dell’avversario migliore dell’ultima volta. E la finale sul cemento di Cincinnati, in programma questa sera alle 21 (ora italiana) non farà eccezione. Il margine d’errore in un match al meglio dei tre set si assottiglia verso lo zero e chi sbaglierà di meno avrà più chance. Alla vigilia del quarto incontro stagionale tra i due, il tabellino recita 2-1 per Alcaraz, ma nell’ultimo incontro ad avere la meglio è stato Sinner sull’erba di Wimbledon. Ed è proprio sul cemento che l’altoatesino sembra avere una marcia in più: sono infatti 26 le vittorie consecutive su questa superficie.

Dove vedere la finale tra Sinner e Alcaraz

L’inizio della partita tra Sinner e Alcaraz è previsto per le ore 21 e non dovrebbe subire i soliti slittamenti poiché è la prima partita della giornata (dopo la finale maschile sarà il turno di Jasmine Paolini contro Iga Swiatek). La diretta sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now. Per il match decisivo maschile non è prevista la trasmissione in chiaro, per cui è necessario l’abbonamento a una delle due offerte, mentre la finale femminile, sempre disponibile su Sky Sport e Now, sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

Champions will rise 👑



Drop your predictions ⬇️ pic.twitter.com/LKWWSFw2v8 — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2025

Perché la finale si gioca di lunedì

Contrariamente a quanto avviene di solito, la finale dell’Atp 1000 di Cincinnati sarà disputata di lunedì. La scelta dell’organizzatore è stata dettata dalla necessità di garantire almeno un giorno di riposo dopo ogni match e questo ha comportato lo slittamento a un giorno dopo la domenica. Sinner e Alcaraz saranno comunque chiamati a uno sforzo importante per via delle condizioni meteo: quando il match avrà inizio saranno le 15 a Cincinnati e la temperatura prevista è di 31 gradi.

L’allenamento di Alcaraz in vista della finale con Sinner

Consapevole delle qualità di Sinner sul cemento, Carlos Alcaraz non ha perso tempo. A soli 50 minuti dalla fine della semifinale vinta contro Alexander Zverev, il campione spagnolo era di nuovo in campo per una sessione di lavoro extra. Al suo fianco Samuel Lopez, uno dei due allenatori insieme a Juan Carlos Ferrero, con cui ha svolto un allenamento mirato sul servizio. Un’esigenza emersa chiaramente dai numeri della sfida con il tedesco: Alcaraz ha chiuso con appena il 53% di prime palle in campo e quattro doppi falli, tre dei quali consecutivi nel secondo gioco del secondo set, costandogli un break pesante.

Pronte le valige in direzione Us Open

A prescindere dal risultato della finale, sia Sinner che Alcaraz dovranno preparare in fretta le valige in direzione New York. Entrambi sono attesi per il torneo di doppio misto degli Us Open, nella nuova versione “spettacolarizzata” voluta dagli organizzatori. La partecipazione di Sinner è stata in dubbio sino all’ultimo momento per via del forfait della sua compagna designata: Emma Navarro. Sinner ha dovuto trovare in fretta una nuova spalla nella campionessa olimpica Katerina Siniakova. I due affronteranno la coppia Zverev-Bencic già domani 19 agosto. Lo spagnolo farà invece squadra con Emma Raducanu e affronteranno, anche loro martedì 19, Pegula e Dreper.