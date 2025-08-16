Jannick Sinner è in finale, battuto 7-6, 6-2 Atmane il francese sorpresa del Master 1000 di Cincinnati

Più insidioso del previsto il 23 enne francese che aveva battuto nei quarti Rune. Sempre più vicina una nuova finale con Carlos Alcaraz

Non si può dire che sia stata una passeggiata, ma Jannick Sinner ha conquistato la finale del Master 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo ha battuto in semifinale la sorpresa del torneo, il ventitreenne francese Terence Atmane per 7-6, 6-2 che pur essendo il n. 136 della classifica Atp, ha eliminato tennisti molto più avanti di lui in classifica come nei quarti il danese Holger Rune. Ora Sinner dovrà vedersela con il vincente dell’altra semifinale fra l’avversario di sempre, Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev.

L’italiano ammette:«è stata durissima». Probabile altra finale contro Alcaraz

Il tennista italiano non ha nascosto la difficoltà della semifinale appena disputata: «È stata una sfida durissima», ha ammesso, «perché quando affronti un avversario sconosciuto è difficile. E trovarlo negli ultimi turni del torneo è ancora più difficile. Terence ha un enorme potenziale e gli auguro il meglio. Ha battuto giocatori fortissimi ed era alla prima semifinale. Dovevo stare molto attento. Dal mio punto di vista sono contento di essere tornato in finale, e ora ci sono due tipi di giorni di riposo: quelli in cui si recupera e quelli in cui ci si prepara per qualcosa. L’obiettivo qui è anche l’Open Usa così il giorno di riposo l’ho usato per fare palestra. Domani invece sarà di maggiore relax. Domani sarà una partita molto diversa. Vedremo».