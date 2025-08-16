Jasmine Paolini batte Coco Gauff a Cincinnati, l’azzurra vola in semifinale. Nessuno come lei e Sinner tra gli italiani

L'azzurra si impone in tre set per 2-6, 6-4, 6-3. Nel prossimo turno, Paolini affronterà la russa Kudermetova

Jasmine Paolini ha battuto Coco Gauff in tre set conquistando l’accesso per la semifinale del torneo di Cincinnati. L’azzurra, testa di serie numero 7, ha avuto la meglio sulla statunitense, numero 2 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. In semifinale affronterà la russa Veronika Kudermetova.

Paolini e Sinner condividono un primato con le semifinali conquistate a Cincinnati. Entrambi sono i primi tennisti italiani a raggiungere questo livello del torneo per la prima volta nei singolari femminili e maschili con l’inizio dell’era degli Open, cioè dal 1968.