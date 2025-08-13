Passano il pallone da calcio a Sinner, lui non resiste. Cosa combina il numero 1 al mondo del tennis: «Gattuso, guarda che questo è bravo» – Il video

Un posto in Nazionale di calcio non glielo negherebbe nessuno. E a vedere quanto il piede sia rimasto quello di un tempo, più di un fan ha iniziato a sognare

Di stare con le mani in mano tra un match e l’altro a Cincinnati, Jannik Sinner non ha alcuna intenzione. Il numero 1 al mondo si allena senza sosta, con la testa tanto al torneo in corso quanto all’imminente Us Open. E si diverte come un matto, anche quando anziché racchetta e palla da tennis, deve gestire un pallone da calcio. Il giovanissimo Jannik è stato un calciatore per niente scarso, manco a dirlo. Praticava anche sci e, chi ha avuto modo di vederlo all’opera in quel periodo, garantisce che avrebbe tranquillamente raggiunto ottimi livelli in tutte le discipline.

Ma per quanto segnasse valanghe di gol, almeno 25 a stagione manco a dirlo col numero 10, e si divertisse a praticare un gioco di squadra, il giovane Jannik a un certo punto ha scelto la racchetta dopo essersi fatto due domande. Come aveva detto in un’intervista: «Mi sono interrogato un po’. Ho smesso di giocare a calcio. Adoro far parte di uno sport di squadra, ma non puoi davvero fare la differenza. È davvero difficile. Non puoi vedere la vera personalità».

A guardare la qualità dello stop di cui è capace Sinner, per non parlare del palleggio e del tiro… sui social a più di un fan è venuta in mente un’idea. Ma non sarà che tra un torneo e l’altro, l’azzurro quasi 24enne avesse voglia di dare una mano alla Nazionale di calcio che insegue la qualificazione ai prossimi mondiali? Tra i commenti sui social, qualcuno scherza e tira in ballo il ct azzurro: «Gattuso guarda che questo è bravo, una chance gliela darei».