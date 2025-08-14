Jannik Sinner fa tutto facile ed è in semifinale Stracciato 6-0, 6-2 il canadese Felix Auger-Aliassime

Senza storia i quarti di finale del numero uno del mondo, che fa venire un brivido ai tifosi solo all'inizio del secondo set per un dolore alla caviglia

Un’ora e dieci minuti e la pratica quarti di finale a Cincinnati per Jannick Sinner è archiviata. Non c’è stata storia nel match contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che il numero uno del mondo ha liquidato con un perentorio 6-0, 6-2. Il primo set è stato chiuso in appena 27 minuti, senza la minima resistenza del canadese, che ha avuto qualche speranza solo all’inizio del secondo set quando Sinner ha perso il servizio con qualche evidente fastidio alla caviglia e si è trovato subito sotto di 2 giochi a zero. Però Jannick si è ripreso subito, ed è tornato a martellare l’avversario fino alla fine conquistando la semifinale.

Ora per la finale il vincente fra Atmane e Rune. E anche Alcaraz avanza verso l’ennesimo duello

Ora Jannick dovrà giocarsi l’accesso alla finale del Master 1000 di Cincinnati affrontando nel prossimo incontro il vincente fra il francese Terence Atmane (che sorprendentemente ha eliminato Taylor Fritz) e Holger Rune che ha superato il non facile Frances Tiafoe. Dall’altra parte del tabellone continua anche la marcia di Carlos Alcaraz che dopo avere eliminato agli ottavi Luca Nardi 6-1, 6-4, deve affrontare nelle prossime ore Andrei Rublev per garantirsi l’accesso alle semifinali. Se supererà la prova, si fa sempre più probabile una nuova finale che contrapponga per l’ennessima volta consecutiva i numeri 1 e 2 del mondo del tennis