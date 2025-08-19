Addio Pippo Baudo, Amadeus: Non esistono eredi, oggi abbiamo troppa fame di velocità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2025 “Non esistono eredi di Pippo Baudo, così come di Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Maurizio Costanzo ed Enzo Tortora. Erano unici. Oggi abbiamo troppa fame di velocità dobbiamo darci una calmata, chi se ne frega degli ascolti. La televisione di Pippo era una televisione bellissima. Lui era avanti già quando faceva i varietà all’epoca. I suoi Sanremo sono stati veramente avanti e rivoluzionari”. Così Amadeus alla camera ardente di Pippo Baudo allestita in Rai, al Teatro delle Vittorie. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev