«Questo è bullismo», 75enne preso a secchiate d’acqua da sconosciuti mentre dorme sul lettino. Finisce in ospedale: «Ho avuto uno choc emotivo»

È successo in uno stabilimento di Alassio, in Liguria. L'uomo ha sporto denuncia, i carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili

Doveva essere un normale pomeriggio di relax al mare, invece si è trasformato in un Ferragosto da dimenticare. È quello che ha passato un signore di 75 anni di Pavia, che chiede di rimanere anonimo. L’uomo ha raccontato di essere stato vittima di un episodio che definisce «un vero e proprio atto di bullismo nei confronti di un anziano inerme» in uno stabilimento privato di Alassio, in Liguria. Il 75enne si era assopito sul lettino quando, all’improvviso, è stato svegliato da una pioggia di gavettoni. «Un gruppo di ragazzi e ragazze mi ha tirato addosso secchiate d’acqua, penso almeno una trentina», ha dichiarato.

La corsa in ospedale

Lo spavento ha avuto conseguenze gravi: «Sono stato colto da un grave choc emotivo con crisi ipertensiva arteriosa acuta in atto», ha raccontato ancora. Portato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo è rimasto ricoverato per diversi giorni, «in totale amnesia retrograda e anterograda e disorientamento spazio-temporale». È stato dimesso solo il 17 agosto e dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti «per monitorare l’evoluzione dei danni cardiovascolari e psichici riscontrati».

A caccia dei responsabili

I carabinieri di Alassio, intervenuti in spiaggia poco dopo l’aggressione, hanno raccolto la sua denuncia. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e alcune fotografie scattate da altri bagnanti. Per ora, però, i responsabili non sono stati identificati. Un gesto che, secondo quanto ricostruito, non avrebbe avuto alcun movente se non la scelta casuale di un bersaglio facile, debole e indifeso. E che inevitabilmente richiama alla mente l’episodio avvenuto pochi giorni prima al Twiga di Marina di Pietrasanta, in Toscana, dove un gruppo di ragazzi aveva lanciato gavettoni contro i clienti del locale urlando «questi ricchi devono soffrire». In quel caso si era parlato di un’azione con una motivazione sociale, mentre ad Alassio sembra essersi trattato di pura violenza gratuita. In ogni caso, tra i due episodi per il momento non sembrerebbe esserci alcuna connessione.