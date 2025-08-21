Pioggia di droni russi sull’Ucraina, ora Kiev testa il «super-missile». Zelensky: «Vertice con Putin? Prima le garanzie di sicurezza»

Dopo il Cremlino anche il leader ucraino frena sull'ipotesi del faccia a faccia gradito a Trump: «Si potrebbe fare in Svizzera, Austria o Turchia»

Si raffredda dopo lo slancio di inizio settimana la pista che dovrebbe portare a un faccia a faccia tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per provare a mettere fine alla guerra in Ucraina. Se il Cremlino non sembra avere troppa fretta di venire incontro agli auspici in questo senso di Donald Trump, oggi è lo stesso presidente ucraino a frenare. Un incontro con Putin sarà possibile «solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina», ha detto Zelensky. Né può prendere piede, per il leader di Kiev, l’idea che a fare da garante del futuro assetto sia anche la Cina, come vorrebbe Mosca. «In primo luogo, la Cina non ci ha aiutato a fermare questa guerra fin dall’inizio. In secondo luogo, la Cina ha aiutato la Russia aprendo il suo mercato dei droni… Non abbiamo bisogno di garanti che non aiutano l’Ucraina e non l’hanno aiutata nel momento in cui ne avevamo davvero bisogno», ha chiuso la porta Zelensky. Se tali condizioni saranno rispettate, ha indicato ancora il presidente ucraino, il bilaterale potrà tenersi «in Svizzera, Austria o Turchia». Non a Budapest dunque, come secondo indiscrezioni avrebbe desiderato la Casa Bianca.

Gli attacchi russi e il nuovo «super-missile» ucraino

Nel frattempo, la guerra sul campo non si ferma. Anzi. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze russe hanno sganciato sull’ucraina 40 missili di vario tipo, inclusi quattro ipersonici Kinzhal, e 574 droni, ha fatto sapere l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 546 velivoli senza pilota e 31 missili, di cui uno ipersonico. «L’esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record. Ha preso di mira infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra popolazione», denuncia Zelensky. Mosca da parte sua non nega l’attacco, ma sostiene che ad essere prese di mira sarebbero state «imprese del complesso militare-industriale, strutture energetiche che li alimentano e altri obiettivi militari». Nel frattempo, sul terreno, l’esercito russo starebbe potenziando il dispiegamento di forze sul fronte meridionale: «Continuano a trasferire parte delle loro truppe dalla direzione di Kursk a Zaporizhzhia», denuncia Zelensky. Che ricorda come l’Ucraina di fronte a tale scenario non stia comunque certo a guardare: avrebbe testato con successo un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri. Quanto basterebbe per colpire Mosca, e ben oltre.