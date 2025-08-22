Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ESTERIEmilia-RomagnaGasInchiesteNord StreamRiminiRussiaSabotaggiSpionaggioUcraina

L’ex spia ucraina in vacanza in Italia e il ruolo nel sabotaggio del Nord Stream: i dubbi su Kiev e i sospetti sull’attentato a Savona

22 Agosto 2025 - 07:17 Giovanni Ruggiero
embed
Sabotaggio Nord Stream
Sabotaggio Nord Stream
L'attacco alla condotta che portava gas russo in Europa ricostruito nelle sette pagine del mandato d'arresto di Serhil Kuznietsov. Il 49enne ucraino aveva prenotato col suo vero nome un bungalow in un villaggio vicino Rimini. Era in vacanza con moglie e due figli dal 19 agosto

Il 26 settembre 2022, il Mar Baltico si trasformò in teatro di una delle operazioni più plateali e misteriosi del conflitto russo-ucraino. Dal fondale marino esplose una colonna di gas che sfondò la superficie come un geyser: tre delle quattro condotte del Nord Stream, il sistema che portava il gas russo in Germania, erano appena saltate in aria. Un’operazione chirurgica sottomarina che ha segnato profondamente gli equilibri sulle politiche energetiche europee.

La mente dell’operazione Diameter

Dietro questo sabotaggio, secondo gli inquirenti tedeschi, c’era Serhii Kuznietsov, 49 anni, ex capitano ucraino con un passato nei servizi segreti SBU. Non si trattava di un soldato qualunque, ma dell’agente che avrebbe coordinato quella che gli investigatori tedeschi chiamano «una delle missioni più audaci del conflitto». Il piano aveva persino un nome in codice: Operazione Diameter. La squadra era composta da sette persone: oltre a Kuznietsov, altri commilitoni e quattro sommozzatori civili. L’obiettivo era ambizioso quanto pericoloso: piazzare esplosivi a 70-80 metri di profondità, proprio sotto una delle infrastrutture più strategiche e protette del continente.

Lo yacht Andromeda e la missione impossibile

Come riportato nelle sette pagine del mandato di arresto, ricorda il Fatto quotidiano, il commando salpò da Rostock, in Germania, a bordo dell’Andromeda, un piccolo yacht a vela noleggiato con documenti falsi attraverso intermediari. Una barca apparentemente innocua, scelta proprio per non destare sospetti. Ma sotto i paglioli si nascondevano mute, bombole e cariche da guerra. L’8 settembre 2022, la squadra salì a bordo nel porto di Wiek, sull’isola di Rügen. La rotta li portava verso Bornholm, l’isola danese che domina il tratto di mare dove corrono i gasdotti. Durante le immersioni notturne, i sub piazzarono almeno quattro ordigni esplosivi, ciascuno del peso tra i 14 e i 27 chilogrammi, composti da esogeno e ottogene con micce a tempo.

Il mistero dell’ordine revocato

Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, ricorda il Messaggero, l’ordine del comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny (oggi ambasciatore a Londra) sarebbe stato revocato: Zelensky, pressato da Washington, avrebbe chiesto di fermare tutto. Ma la squadra proseguì comunque l’operazione. Ma finora non c’è mai stata conferma che Kuznietsov abbia agito su mandato diretto o per iniziativa di una catena di comando parallela. Quel che è certo è l’effetto di quell’azione: Russia e Europa persero il loro principale gasdotto, un’infrastruttura dal valore di 20 miliardi di dollari che nel 2021 aveva trasportato circa la metà del fabbisogno annuo di gas naturale della Germania.

L’arresto in Romagna dell’ex spia ucraina

Il 20 agosto 2024, alle 23:50, i carabinieri hanno arrestato Kuznietsov in un bungalow del villaggio vacanze “La Pescaccia” di Sant’Andrea in Casale, nel Riminese. L’uomo si trovava lì dal giorno precedente insieme a quella che dai documenti risultava essere la moglie e due figli. L’arresto, su mandato internazionale emesso dalla Corte federale tedesca per «sabotaggio anticostituzionale», è stato eseguito senza resistenza. Kuznietsov rischia fino a 15 anni di carcere e ora si trova in attesa dell’avvio dell’iter di estradizione.

I misteri aperti e i dubbi sull’attentato a Savona

Il caso del Nord Stream resta avvolto nelle ombre. Kiev continua a negare ogni coinvolgimento, nonostante ricorda il Fatto quotidiano, la stampa tedesca a insista sui tanti indizi che collegano l’operazione ai vertici dell’esercito e dei servizi ucraini. Un altro presunto sabotatore, Volodymyr Z., era già fuggito in Ucraina dopo che la Polonia non riuscì ad arrestarlo, creando un incidente diplomatico con la Germania. Resta da capire se Kuznietsov deciderà di collaborare con gli investigatori tedeschi. In Ucraina, al di là dei dubbi sul ruolo di Kiev, potrebbe essere visto come un eroe. Nel frattempo, la Procura di Genova sta verificando possibili collegamenti con l’attentato di febbraio alla petroliera Seajewel a Savona.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Al seguito di Putin c’è una persona che raccoglie le sue feci: perché lo zar non va mai in bagno da solo

2.

Putin-Zelensky, ora Trump si sfila dal bilaterale: «Se lo organizzino da soli»

3.

Trump ammette: «Credevo fosse più facile». La telefonata (a vuoto) con Orban per l’Ucraina nell’Ue. Lavrov: «Inutile discutere senza la Russia»

4.

Soccorsi decuplicati e scalatori improvvisati, come l’overtourism colpisce anche l’Everest: «Sta diventando turismo alpinistico di lusso»

5.

Sabotaggio al gasdotto Nord Stream, arrestato a Rimini un ucraino. Chi è «Serhii K.», le accuse e perché era in Italia

leggi anche
ESTERI

Sabotaggio al gasdotto Nord Stream, arrestato a Rimini un ucraino. Chi è «Serhii K.», le accuse e perché era in Italia

Di Diego Messini
FACT-CHECKING

Cosa sappiamo del sabotaggio del Nord Stream dal 2022 ad oggi, tra ipotesi e teorie infondate

Di David Puente
ESTERI

Nord Stream: per il Wsj è stato il generale ucraino Zaluzhny ad ordinare il sabotaggio (all’insaputa di Zelensky)

Di Redazione
ESTERI

Nord Stream, dalla Germania mandato d’arresto per presunto sabotatore ucraino (ora in Polonia)

Di Manlio Adone Pistolesi
vladimir putin tucker carlson
ESTERI

L’Ucraina, i mercenari Usa, la Cia e il sabotaggio di Nord Stream: cosa ha detto Vladimir Putin a Tucker Carlson

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

Nord Stream 2, la rivelazione del Washington Post: «Fu l’Ucraina a far saltare in aria il gasdotto»

Di Alessandra Mancini
ESTERI

Nord Stream, svolta nell’inchiesta sul sabotaggio: «Gli Usa sapevano da mesi del piano di Kiev per attaccare il gasdotto»

Di Simone Disegni
ESTERI

Nord Stream 2, il gasdotto è stato danneggiato da «piccole cariche esplosive»: l’inchiesta indipendente e le immagini del drone

Di Redazione
ESTERI

Sabotaggio del Nord Stream, i sospetti degli inquirenti su un soldato ucraino: «Il Dna sullo yacht punta verso di lui»

Di Antonio Di Noto
ESTERI

Nord Stream, tracce di esplosivo sulla nave danese Andromeda. L’intelligence tedesca: «Forse usata per il sabotaggio»

Di Redazione
gasdotto nord stream sabotaggio cosa è successo
ESTERI

Nord Stream, la Russia ora accusa gli Usa per il sabotaggio: «Atto terroristico senza precedenti»

Di Maria Pia Mazza
ESTERI

Nord stream, i sospetti dell’Intelligence Usa non convincono Mosca: «Il sabotaggio è opera di un servizio statale»

Di Redazione
ESTERI

Nord Stream, i sospetti dell’Intelligence Usa su un sabotaggio filo-ucraino

Di David Puente
FACT-CHECKING

Chi è John Dougan, il finto giornalista che sfrutta la teoria del complotto del Nord Stream diffusa dal Pulitzer Hersh

Di David Puente
FACT-CHECKING

L’ombra del sabotaggio su Nord Stream: l’infondato articolo del Pulitzer Hersh che incolpa Usa e Norvegia

Di David Puente
ESTERI

Nord Stream, stallo nell’inchiesta sul sabotaggio. I dubbi dagli Usa: «Ancora nessuna prova contro Mosca»

Di Redazione
gasdotto nord stream sabotaggio cosa è successo
ESTERI

Nord Stream, il rapporto nelle mani della Nato: «Prima dell’incidente sono passate due navi con il localizzatore spento»

Di Redazione
nord stream
ESTERI

La Svezia conferma: «Nord Stream, è stato un sabotaggio»

Di Redazione
FACT-CHECKING

Nord Stream, nessuna prova sul messaggio «È fatto» di Truss a Blinken: ecco cosa non quadra

Di Ludovica Di Ridolfi
gasdotto nord stream sabotaggio cosa è successo
ESTERI

Mosca minaccia Londra: «Loro dietro attacchi a Nord Stream e Sebastopoli». Il Regno Unito nega: «Sono i russi a fallire sul campo»

Di Redazione
ESTERI

Nord Stream, Mosca accusa Gran Bretagna e Ucraina di sabotaggio. Londra: «Falso. È per distrarre dai vostri disastri»

Di Redazione