Viene travolto da un trattore nell’azienda di famiglia: muore a 15 anni Andrea Passalacqua. Chi c’era alla guida del mezzo

22 Agosto 2025 - 15:36 Cecilia Dardana
Secondo una prima ricostruzione, Andrea sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma la dinamica resta ancora incerta

Una tragedia ha colpito la comunità tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. La vittima si chiamava Andrea Passalacqua ed è stato trovato senza vita accanto a una stalla nell’azienda agricola e zootecnica del padre. Secondo una prima ricostruzione, Andrea sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma la dinamica resta ancora incerta. Non è chiaro chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’incidente.

I tentativi di soccorso

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare: quando i medici sono atterrati, Andrea era già privo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio della vicenda, incluse eventuali responsabilità.

