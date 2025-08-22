Viene travolto da un trattore nell’azienda di famiglia: muore a 15 anni Andrea Passalacqua. Chi c’era alla guida del mezzo

Secondo una prima ricostruzione, Andrea sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma la dinamica resta ancora incerta

Una tragedia ha colpito la comunità tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. La vittima si chiamava Andrea Passalacqua ed è stato trovato senza vita accanto a una stalla nell’azienda agricola e zootecnica del padre. Secondo una prima ricostruzione, Andrea sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma la dinamica resta ancora incerta. Non è chiaro chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’incidente.

I tentativi di soccorso

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare: quando i medici sono atterrati, Andrea era già privo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di chiarire ogni dettaglio della vicenda, incluse eventuali responsabilità.