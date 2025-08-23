Questa copertina della rivista People con Anthony Fauci definito “serial killer” è falsa
Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno riportando una finta copertina della rivista People su Anthony Fauci. Stando all’immagine in oggetto, il periodico americano avrebbe prodotto un servizio in cui il virologo viene descritto come «il più prolifico serial killer di tutti i tempi». Le strizzate d’occhio ai lettori No vax si sprecano. Non di meno siamo sicuri che si tratta di un fotomontaggio.
Per chi ha fretta:
- Circola una presunta copertina della rivista People dove il virologo Fauci viene definito un serial killer.
- Non si trovano articoli di People con argomenti di questo tipo.
- Sappiamo infatti da oltre un anno che l’immagine della copertina in oggetto è un fake.
Analisi
Riportiamo di seguito le parti introduttive di alcune delle didascalie con cui viene riportata la copertina fake della rivista People:
ALLARME NOTIZIE: LISTA SEGRETA DEGLI EFFETTI COLLATERALI DI PFIZER TRAPELATA — PEGGIO DI QUANTO ABBIANO MAI AMMESSO
Ti hanno detto che era sicuro. Hanno zittito chiunque lo mettesse in dubbio. L’hanno chiamato scienza. Ora i documenti riservati di Pfizer rivelano la verità — un catalogo di condizioni catastrofiche che hanno nascosto al mondo. Non si tratta di lievi mal di testa o febbri. Si parla di coaguli di sangue nel tronco encefalico, arresto cardiaco improvviso, miocardite, pericardite, ictus fatali, insufficienza epatica e morte senza preavviso.
La lista è una mappa dell’orrore della sofferenza umana. Lesioni renali acute, amiloidosi gastrointestinale, attacchi immunitari al cuore e al fegato, epilessia del lobo frontale, crisi epilettiche giovanili e rari disturbi autoimmuni che distruggono la fertilità sia negli uomini che nelle donne. Dettaglia distress fetale, morti fetali e neonati con crisi epilettiche e coaguli di sangue nei giorni successivi alla nascita. Questi non sono “casi rari” — sono risultati documentati negli stessi archivi di Pfizer.
Big Pharma
ALLERTA NOTIZIA: LA LISTA SEGRETA E RISERVATA DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO COVID-19 DI PFIZER È STATA FINALMENTE RIVELATA – ED È PEGGIORE DI QUANTO AVESSI MAI IMMAGINATO! HANNO CERCATO DI NASCONDERTELO!
12 agosto 2025
ATTENZIONE! Il vaccino Pfizer contro il Covid-19 è una bomba a orologeria! Coaguli di sangue, insufficienza cardiaca, danni cerebrali, morte improvvisa: SAPEVANO E HANNO MENTITO! Quante vite sono state distrutte? La VERITÀ è finalmente SVELATA!
La verità è venuta a galla, ed è peggiore di quanto immaginassimo. Per anni, i colossi farmaceutici e i loro alleati nei media hanno respinto le preoccupazioni sul vaccino contro il Covid-19. Hanno definito gli scettici “teorici della cospirazione”, “negazionisti della scienza” e persino “pericolosi”. Ma ora ne abbiamo la prova inconfutabile, direttamente dalla fonte. Pfizer ha appena pubblicato l’elenco completo degli effetti collaterali associati al suo vaccino “salvavita”, e le rivelazioni sono più che allarmanti.
Perché siamo sicuri che quella copertina della rivista People è un falso
Della finta copertina della rivista People su Fauci si è già occupata l’anno scorso la collega Anna Moreira di Observador. Rispetto alle immagini in oggetto, che sono in circolazione da qualche giorno, la prima versione reca altri elementi che permettono di datarne l’edizione. Nell’angolo in basso a destra, sopra il codice a barre, è possibile leggere una data precisa: 24 gennaio 2022:
La collega di Observador ha potuto così risalire alla copertina ufficiale della rivista People, che riguarda ben altri argomenti. Come fa notare Moreira nella sua analisi «quella settimana, la copertina della rivista statunitense era doppia. In una delle pagine, il post presentava l’attore Sidney Poitier. Nell’altro, un omaggio a Bob Saget, deceduto nello stesso mese»:
Conclusioni
Abbiamo visto che la rivista People non ha mai attribuito a Fauci il titolo diffamatorio di serial killer. La copertina in oggetto infatti è un falso smascherato da oltre un anno.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.