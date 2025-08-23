Questa copertina della rivista People con Anthony Fauci definito “serial killer” è falsa

Big Pharma

ALLERTA NOTIZIA: LA LISTA SEGRETA E RISERVATA DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO COVID-19 DI PFIZER È STATA FINALMENTE RIVELATA – ED È PEGGIORE DI QUANTO AVESSI MAI IMMAGINATO! HANNO CERCATO DI NASCONDERTELO!

12 agosto 2025

ATTENZIONE! Il vaccino Pfizer contro il Covid-19 è una bomba a orologeria! Coaguli di sangue, insufficienza cardiaca, danni cerebrali, morte improvvisa: SAPEVANO E HANNO MENTITO! Quante vite sono state distrutte? La VERITÀ è finalmente SVELATA!

La verità è venuta a galla, ed è peggiore di quanto immaginassimo. Per anni, i colossi farmaceutici e i loro alleati nei media hanno respinto le preoccupazioni sul vaccino contro il Covid-19. Hanno definito gli scettici “teorici della cospirazione”, “negazionisti della scienza” e persino “pericolosi”. Ma ora ne abbiamo la prova inconfutabile, direttamente dalla fonte. Pfizer ha appena pubblicato l’elenco completo degli effetti collaterali associati al suo vaccino “salvavita”, e le rivelazioni sono più che allarmanti.