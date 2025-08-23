Fact-checking
Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
FACT-CHECKINGAnthony FauciFotoNo vax

Questa copertina della rivista People con Anthony Fauci definito “serial killer” è falsa

23 Agosto 2025 - 00:30 Juanne Pili
embed
La copertina riporta la data del 24 gennaio 2022, ma non c'è alcuna traccia della sua pubblicazione

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno riportando una finta copertina della rivista People su Anthony Fauci. Stando all’immagine in oggetto, il periodico americano avrebbe prodotto un servizio in cui il virologo viene descritto come «il più prolifico serial killer di tutti i tempi». Le strizzate d’occhio ai lettori No vax si sprecano. Non di meno siamo sicuri che si tratta di un fotomontaggio.

Per chi ha fretta:

  • Circola una presunta copertina della rivista People dove il virologo Fauci viene definito un serial killer.
  • Non si trovano articoli di People con argomenti di questo tipo.
  • Sappiamo infatti da oltre un anno che l’immagine della copertina in oggetto è un fake.

Analisi

Riportiamo di seguito le parti introduttive di alcune delle didascalie con cui viene riportata la copertina fake della rivista People:

ALLARME NOTIZIE: LISTA SEGRETA DEGLI EFFETTI COLLATERALI DI PFIZER TRAPELATA — PEGGIO DI QUANTO ABBIANO MAI AMMESSO

Ti hanno detto che era sicuro. Hanno zittito chiunque lo mettesse in dubbio. L’hanno chiamato scienza. Ora i documenti riservati di Pfizer rivelano la verità — un catalogo di condizioni catastrofiche che hanno nascosto al mondo. Non si tratta di lievi mal di testa o febbri. Si parla di coaguli di sangue nel tronco encefalico, arresto cardiaco improvviso, miocardite, pericardite, ictus fatali, insufficienza epatica e morte senza preavviso.

La lista è una mappa dell’orrore della sofferenza umana. Lesioni renali acute, amiloidosi gastrointestinale, attacchi immunitari al cuore e al fegato, epilessia del lobo frontale, crisi epilettiche giovanili e rari disturbi autoimmuni che distruggono la fertilità sia negli uomini che nelle donne. Dettaglia distress fetale, morti fetali e neonati con crisi epilettiche e coaguli di sangue nei giorni successivi alla nascita. Questi non sono “casi rari” — sono risultati documentati negli stessi archivi di Pfizer.

Big Pharma

ALLERTA NOTIZIA: LA LISTA SEGRETA E RISERVATA DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO COVID-19 DI PFIZER È STATA FINALMENTE RIVELATA – ED È PEGGIORE DI QUANTO AVESSI MAI IMMAGINATO! HANNO CERCATO DI NASCONDERTELO!

12 agosto 2025

ATTENZIONE! Il vaccino Pfizer contro il Covid-19 è una bomba a orologeria! Coaguli di sangue, insufficienza cardiaca, danni cerebrali, morte improvvisa: SAPEVANO E HANNO MENTITO! Quante vite sono state distrutte? La VERITÀ è finalmente SVELATA!

La verità è venuta a galla, ed è peggiore di quanto immaginassimo. Per anni, i colossi farmaceutici e i loro alleati nei media hanno respinto le preoccupazioni sul vaccino contro il Covid-19. Hanno definito gli scettici “teorici della cospirazione”, “negazionisti della scienza” e persino “pericolosi”. Ma ora ne abbiamo la prova inconfutabile, direttamente dalla fonte. Pfizer ha appena pubblicato l’elenco completo degli effetti collaterali associati al suo vaccino “salvavita”, e le rivelazioni sono più che allarmanti.

Perché siamo sicuri che quella copertina della rivista People è un falso

Della finta copertina della rivista People su Fauci si è già occupata l’anno scorso la collega Anna Moreira di Observador. Rispetto alle immagini in oggetto, che sono in circolazione da qualche giorno, la prima versione reca altri elementi che permettono di datarne l’edizione. Nell’angolo in basso a destra, sopra il codice a barre, è possibile leggere una data precisa: 24 gennaio 2022:

La collega di Observador ha potuto così risalire alla copertina ufficiale della rivista People, che riguarda ben altri argomenti. Come fa notare Moreira nella sua analisi «quella settimana, la copertina della rivista statunitense era doppia. In una delle pagine, il post presentava l’attore Sidney Poitier. Nell’altro, un omaggio a Bob Saget, deceduto nello stesso mese»:

Conclusioni

Abbiamo visto che la rivista People non ha mai attribuito a Fauci il titolo diffamatorio di serial killer. La copertina in oggetto infatti è un falso smascherato da oltre un anno.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

La narrazione fuorviante sui presunti benefici dell’Ivermectina nelle persone

2.

La falsa foto dei leader europei in attesa nei corridoi della Casa Bianca per incontrare Trump

3.

Marah Abu Zuhri, i fatti sulla morte della giovane palestinese arrivata in Italia da Gaza

4.

In Giappone non rimborsano i biglietti per 35 secondi di ritardo di uno Shinkansen

5.

Il referto trapelato su Imane Khelif non dimostra che è un uomo: cosa dice la scienza

leggi anche
FACT-CHECKING

Lo studio americano sul plasma iperimmune e il caso De Donno

Di Juanne Pili
FACT-CHECKING

Le scelte controverse di Schillaci per i nuovi membri del comitato vaccini

Di David Puente
FACT-CHECKING

Nessun “inquietante studio” su JAMA indica un aumento di mortalità cardiaca dopo i vaccini mRNA anti Covid-19

Di Juanne Pili