Morta a 54 anni dopo un trattamento estetico. Si indaga su una iniezione illegale

Il caso a Pisa. La denuncia sui social da Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago (Lucca): «Mirella è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone»

La squadra mobile di Pisa sta cercando di far chiarezza sulla drammatica morte di una donna transessuale di 54 anni, cittadina brasiliana, deceduta nei giorni scorsi all’ospedale Cisanello in seguito a una crisi respiratoria. Secondo quanto sollevato sui social da Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago (Lucca), la 54enne si è recata in ospedale dopo aver subito effetti avversi per un trattamento estetico illegale. «Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone», ha scritto Satariano, parlando di un trend che da anni coinvolge le persone transessuali.

La conoscente da fuori regione e l’iniezione al seno, probabilmente a domicilio

Sul decesso, riporta Repubblica, non c’è ancora il deposito formale di una denuncia ma sono già stati avviati degli accertamenti sulle ultime ore di vita della donna. Saranno inoltre acquisite le cartelle cliniche per capire le condizioni di salute della vittima. Per ora sembra profilarsi il reato di omicidio colposo. Secondo delle prime informazioni la 54enne si sarebbe rivolta a una conoscente, che l’ha raggiunta da fuori regione, per una iniezione al seno, in modo del tutto abusivo. Per due giorni la donna è stata male, senza recarsi in ospedale. Poi l’aggravamento delle sue condizioni ha portato a un ricovero d’urgenza. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, senza riuscirci.