Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀCampaniaFraneInchiesteIsola d'Ischia

Ischia, chiude l’hotel Baia delle Sirene: «Rischio frane, non è sicuro». Il resort delle polemiche e il vincolo di inedificabilità assoluta

24 Agosto 2025 - 20:08 Cecilia Dardana
embed
ischia baia delle sirene
ischia baia delle sirene
L’hotel sorge su un costone roccioso soggetto a frane e smottamenti che, negli ultimi anni, hanno reso spesso inaccessibile la spiaggia sottostante

Stop forzato per il resort “Baia delle Sirene” di Forio, a Ischia. La struttura, da anni al centro di contestazioni e polemiche, è stata chiusa ieri con un provvedimento comunale che è scattato in via definitiva da oggi. Gli ospiti, ancora presenti al momento della notifica, hanno avuto poche ore per lasciare le camere e trovare un’altra sistemazione. Il motivo alla base della decisione riguarda la sicurezza del sito. L’hotel sorge infatti su un costone roccioso soggetto a frane e smottamenti che, negli ultimi anni, hanno reso spesso inaccessibile la spiaggia sottostante, una delle più conosciute dell’isola. Già in passato l’area era stata interdetta per il rischio di crolli, e più volte le associazioni ambientaliste avevano denunciato la precarietà della zona.

Il parere negativo della Protezione civile

A maggio, dopo la richiesta del Comune di Forio, la Protezione Civile aveva espresso un parere negativo sulla possibilità di riaprire la struttura, giudicando «non garantite le condizioni di sicurezza idrogeologica». Pochi giorni più tardi anche l’Ufficio locale marittimo aveva confermato le criticità, segnalando i continui distacchi di materiale franoso che raggiungono la spiaggia. Nonostante ciò, il resort aveva presentato la consueta Scia di inizio attività e aperto al pubblico. Per il Comune, però, alcune prescrizioni legate alla messa in sicurezza non sarebbero state rispettate, portando quindi alla chiusura definitiva.

I precedenti

La vicenda non è nuova: già in passato la struttura era finita al centro di un’interrogazione parlamentare perché costruita in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Una storia fatta di carte bollate, ricorsi e accuse di abusi edilizi che adesso si intreccia con il rischio idrogeologico. Il provvedimento di ieri segna l’ennesimo capitolo di una lunga controversia che mette al centro due nodi mai risolti sull’isola verde: la gestione del territorio e la sicurezza dei turisti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Tradita e umiliata da mio marito, l’ho lasciato… ora lo denuncio». Parlano le vittime del gruppo “Mia Moglie”: «Cosa mi ha detto quando l’ho scoperto»

2.

Lui voleva portarla a mangiare il sushi, ma quando vede i carabinieri lei si copre la faccia. La scoperta al posto di blocco: «La signora è evasa»

3.

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, la polizia non trova i seggiolini. La colpa data al fratellino e i dubbi sulla madre: «Non guidava lei»

4.

Il mistero sul Dna femminile vicino al corpo di Chiara Poggi, le tracce dimenticate nelle prime indagini su Garlasco: i tre reperti senza identità

5.

Garlasco, la procura chiama la super esperta Cattaneo: i test sull’arma e i segni sul corpo di Chiara Poggi. L’avvocato di Sempio: «Così sarà riesumata»

leggi anche
ATTUALITÀ

Ischia, spara e uccide suocera e compagno dell’ex moglie, poi si toglie la vita. Grave lei: «Delitto passionale» – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Dario Argento ricoverato a Ischia. La crisi respiratoria in vacanza e le parole ai medici: «Fate presto, devo tornare al lavoro». Come sta il regista

Di Ygnazia Cigna
marta maria ohryzko ischia dirupo femminicidio
ATTUALITÀ

Lasciò la compagna in un dirupo, poi tornò di notte per soffocarla: l’indagine sulla morte di Marta Ohryzko a Ischia

Di Ugo Milano
don antonio scala prete ischia innamorato parrocchiana autosospeso
ATTUALITÀ

Il prete innamorato di Ischia che ha lasciato la tonaca per la parrocchiana: «Nessun rimpianto, è stato un dono di Dio»

Di Massimo Ferraro
ATTUALITÀ

«È un uomo anche lui»: il caso del prete e della mamma di Ischia che ha lasciato per lui il marito

Di Alba Romano