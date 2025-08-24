Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLORaiTv

⁠Licia Colò, la sfuriata contro la Rai: «Non sono andata via da sola: io fatta fuori perché non stavo zitta»

24 Agosto 2025 - 13:22 Alba Romano
licia colò rai cacciata
licia colò rai cacciata
La storica conduttrice di "Alle falde del Kilimangiaro" ha ripercorso la sua carriera. Con una battuta sulle sue relazioni: «Ci sono stereotipi che fatichiamo a superare. Pietrangeli? Un bell'uomo»

Riguardo al suo addio alla Rai, Licia Colò ha da raccontare la sua versione dei fatti. Per anni volto celebre di Alle falde del Kilimangiaro, la conduttrice è sparita dal palinsesto della tv pubblica tutto d’un tratto: «La realtà è che mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo», ha raccontato. «Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare, perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata». Dal 2019, dopo sei anni di interludio, lo sbarco su La7, alla guida di Eden: «Mi sento un po’ come la “signora in giallo”, che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre».

Il maestro Costanzo e la relazione con Pietrangeli: «Fece scalpore, lui un bellissimo uomo»

Cresciuta sotto l’ala protettrice di Piero Angela e Maurizio Costanzo, che per ammissione della stessa Colò «mi dette buoni consigli e mi permise di fare interviste, seppur in uno spazio molto piccolo di Buona Domenica». Dopo qualche ano salì alla ribalta per le sue esperienze in tv e per la sua relazione con la stella del tennis italiano Nicola Pietrangeli: «Forse per l’età: tra me e lui c’erano trent’anni di differenza. E questo, allora, fece scalpore». Sette anni passati a braccetto sono sufficienti per risparmiarsi il dente avvelenato: «Era un bell’uomo, ma non era solo questo: ci volevamo bene. Sono stati anni stupendi», ha ammesso.

Il matrimonio con Alessandro Antonino: «In amore alle donne mettono paletti»

Dopo Nicola Pietrangeli, nel 2004 ha conosciuto il pittore Alessandro Antonino. I due – lui più giovane di undici anni – si sono sposati tre mesi dopo e hanno avuto Liala nel 2005. Nel 2023 il divorzio, dopo vent’anni in cui Licia Colò si è sentita nuovamente criticata per questioni di differenze di età: «Sono stereotipi che fatichiamo a superare. Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no», ha denunciato. «Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello». Il punto, secondo la conduttrice, è che l’amore non ha età: «Si incontra una persona, si trovano affinità e rispetto e si percorre un pezzo di strada assieme. Perché ci devono essere paletti da mettere?».

