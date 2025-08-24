Licia Colò, la sfuriata contro la Rai: «Non sono andata via da sola: io fatta fuori perché non stavo zitta»
Riguardo al suo addio alla Rai, Licia Colò ha da raccontare la sua versione dei fatti. Per anni volto celebre di Alle falde del Kilimangiaro, la conduttrice è sparita dal palinsesto della tv pubblica tutto d’un tratto: «La realtà è che mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo», ha raccontato. «Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare, perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata». Dal 2019, dopo sei anni di interludio, lo sbarco su La7, alla guida di Eden: «Mi sento un po’ come la “signora in giallo”, che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre».
Il maestro Costanzo e la relazione con Pietrangeli: «Fece scalpore, lui un bellissimo uomo»
Cresciuta sotto l’ala protettrice di Piero Angela e Maurizio Costanzo, che per ammissione della stessa Colò «mi dette buoni consigli e mi permise di fare interviste, seppur in uno spazio molto piccolo di Buona Domenica». Dopo qualche ano salì alla ribalta per le sue esperienze in tv e per la sua relazione con la stella del tennis italiano Nicola Pietrangeli: «Forse per l’età: tra me e lui c’erano trent’anni di differenza. E questo, allora, fece scalpore». Sette anni passati a braccetto sono sufficienti per risparmiarsi il dente avvelenato: «Era un bell’uomo, ma non era solo questo: ci volevamo bene. Sono stati anni stupendi», ha ammesso.
Il matrimonio con Alessandro Antonino: «In amore alle donne mettono paletti»
Dopo Nicola Pietrangeli, nel 2004 ha conosciuto il pittore Alessandro Antonino. I due – lui più giovane di undici anni – si sono sposati tre mesi dopo e hanno avuto Liala nel 2005. Nel 2023 il divorzio, dopo vent’anni in cui Licia Colò si è sentita nuovamente criticata per questioni di differenze di età: «Sono stereotipi che fatichiamo a superare. Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no», ha denunciato. «Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello». Il punto, secondo la conduttrice, è che l’amore non ha età: «Si incontra una persona, si trovano affinità e rispetto e si percorre un pezzo di strada assieme. Perché ci devono essere paletti da mettere?».