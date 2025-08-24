Meeting Rimini, Zuppi (Cei): Sussidiarietà è l'alleanza sociale – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 24 agosto 2025 “La sussidiarietà è l'alleanza sociale, è il pensarsi insieme”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenuto al Meeting di Rimini al dibattito “Mattone su mattone. La forza dei legami”. “Come è possibile la speranza in una situazione così complicata e difficile? La speranza è proprio questo – ha detto – per certi versi si vede quando non c'è speranza, è proprio lì che la trovi”. Zuppi ha ripreso due passaggi della Bolla di indizione del Giubileo "Spes non confundit" di Papa Francesco: "È bene prestare attenzione al tanto bene presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenersi sopraffatti dal male e dalla violenza”, ha sottolineato il presidente della Cei, che poi ha ricordato “l'alleanza per la speranza sociale” che chiedeva Bergoglio. Una alleanza che "sia inclusiva e non ideologica, che lavori per il futuro”, ha concluso. MeetingRimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev