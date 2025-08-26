Al Bano contro tutti: «Romina? Ha tradito i patti sui figli. A Sanremo mi trattano da cogl****»

Il cantante parla dei concerti in Russia e della pace con l'Ucraina

Al Bano contro tutti. Da Cellino San Marco il cantante 82enne attacca l’ex moglie Romina Power, che avrebbe violato i patti con i suoi figli, e i conduttori del Festival di Sanremo che non lo invitano più. E rimpiange Pippo Baudo, che faceva parte «della sua famiglia». In un’intervista a La Stampa rilasciata a Marinella Venegoni parla anche del genero Davor Luksic, che ha sposato sua figlia Cristel e ha un patrimonio familiare sui 17 miliardi di euro. E dei concerti in Russia: «400 mila presenti al concerto di San Pietroburgo del 20 giugno. Non hanno potuto soddisfare una richiesta di altri 2 milioni di persone. Ho notato una gran voglia di pace, mentre pensavo ci fosse stato di guerra.

Al Bano, Romina e la Russia

E aggiunge: «Invece non c’era la tensione: che cosa ne sappiamo noi di quel che accade lì, io ho visto la normalità. Dopo che ho mostrato i documenti all’arrivo, i gendarmi hanno anche voluto farsi fare una foto con me». L’ex moglie Romina Power lo ha criticato: «Poteva risparmiarsi un’uscita infelice e non veritiera, non era stata invitata a quel concerto… sono tutti imbottiti di verità non giuste. Prima di andare ho chiesto che concerto fosse, era per l’Economic Forum che si tiene da 15 anni: questa volta hanno scelto me, e sono andato». L’ex moglie ha anche parlato dei propri amori tenuti nascosti: «Ma io non voglio parlare di questo. Lei ha fatto la sua scelta, io non ho avuto niente da dire e tutto da soffrire… in silenzio educato ho fatto la mia scelta. Non ha saputo mantenere i patti, secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile».

Loredana Lecciso

Parla anche dell’attuale compagna Loredana Lecciso: «Sarà stato il 2000 circa, allora. Loredana ha un cervello eccezionale, parliamo la stessa lingua e in tanti anni le tempeste ci sono state ma alla base ci sta la famiglia che è condivisa in pieno». Con lei ha altri due figli: Jasmine e Albano Jr: «Jasmine si divide fra studio e passione per la musica, la Spagna si sta aprendo per lei. Il piccoletto ha ancora un esame di Business Administration alla Cattolica, poi si laurea». Su Sanremo 2026 invece esplode: «Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo, Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del coglione. Le parole debbono avere un peso. Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza… senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano».

I funerali di Baudo a Militello

Il cantante è stato ai funerali di Baudo a Militello: «Nell’ultimo mese Pippo stava a Tor Vergata, e da lui tutti i giorni andava un medico, Fausto D’Agostino, che è di Cellino e mi dava notizie. Fino all’ultimo momento. Militello è anche un ricordo: il 15 settembre 1974 Pippo mi mandò a cantare per la Festa del Santo Patrono al suo paese. Tutti me l’hanno ricordato, al funerale. Con Pippo è stata famiglia. Dopo il dramma di mia figlia, l’unica intervista di quelle vere è stata con lui a Cellino, venne e non era la prima volta, non ricordo il programma. Fu uno sfogo anche per me». Già che c’è parla anche di guerra e pace tra Russia e Ucraina: «Zelensky sa che si deve scontrare con un elefante, se sei un politico vero devi capire e fare i tuoi calcoli. Per tanti anni sono stati fratelli, i due Paesi, la Zarina Caterina aveva regalato il Donbass all’Ucraina, che chiamavano la Russia bianca. Questa storia va avanti da 50 anni».

Putin

Infine, Vladimir Putin: «Con la sua potenzialità, poteva rafforzare il confine ma non invadere. Tutti quei morti, chi se ne accollerà l’onere? Dovranno rispondere a Mamma Storia. Putin l’ho conosciuto bene, l’invasione non l’ho accettata, e secondo me nemmeno lui. Saranno stati i generali. In Ucraina, quando ho parlato bene di Putin, mi hanno messo nella lista nera. Allora sono andato all’ambasciata ucraina di Roma e mi hanno intervistato… hanno capito e cancellato il provvedimento, quando ho spiegato il punto di vista di un artista…».