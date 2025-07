Loredana Lecciso, Al Bano e il TikTok che non finisce benissimo – Il video

«Quando la cena dovrebbe già essere in tavola… e tu sei ancora su TikTok», recita la dida in accompagnamento al video. Ma molti non hanno capito l'ironia

Volevano fare un video ironico, ma ha ricevuto una pioggia di commenti negativi. Loredana Lecciso ha un suo profilo su TikTok, dove condivide contenuti personali. L’ultimo video della compagna di Al Bano, però, sta facendo discutere. Nel filmato si vede lei nel bagno di casa, mentre balla con uno dei cappelli del compagno. Lui entra nell’inquadratura. Alza la mano e sembra chiedere che cosa stia facendo. Poi compare la scritta, ironica: «Quando la cena dovrebbe già essere in tavola… e tu sei ancora su TikTok». Il tutto con la musica di Ennio Morricone, ne Il buono, il brutto, il cattivo. L’artista voleva le pietanze pronte? Loredana doveva fare la brava casalinga? Non è chiaro. Loro ridevano ma i followers un po’ meno.

«Scusa ma non può cucinare lui?»

«Scusa ma se tu sei su Tiktok e Albano non sta’ facendo niente perché non ha preparato lui! Non è scritto da nessuna parte che la cena la mette in tavola la donna. Anzi!!», scrive la signora Ivana. E un altro: «Lory, ciao, ma Al Bano si arrabbia se non hai fatto la cena?». Lecciso ha risposto con un laconico: «Si scherza». Qualcuno fa una battuta: «Albano porta il vino che a cucinare poi ci si pensa». «Cioè Loredana Lecciso cucina?», chiede infine un utente. La diretta interessata replica: «Apparecchio».