«In questo cono per mio figlio c’è poco gelato». Cliente perde le staffe e colpisce il gelataio rompendogli il dente

Il cliente si era presentato con la moglie e due figli a mezzanotte nell'attività, nel centro storico di Ferrara. Dopo aver ricevuto i coni è partito un diverbio, culminato con lo scatto d'ira dell'uomo

Un gelataio di Ferrara si è ritrovato con un dente rotto e un labbro spaccato. La sua colpa? Aver fatto delle palline di gelato troppo piccole per il figlio di un cliente che, davanti al cono, ha aggredito il commerciante colpendolo in pieno volto. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, a mezzanotte, in un’attività nel centro storico della città. Secondo quanto ricostruito su La Nuova Ferrara la famiglia con genitori e due figli piccoli si è presentata nella gelateria per quattro coni, sedendosi poi ai tavoli esterni. Poco dopo averli ricevuti però il capo famiglia sarebbe tornato al bancone sostenendo che il cono del bimbo fosse troppo misero. Dopo un alterco il gelataio lo accontenta, aggiungendo altro gelato, ma poi l’uomo ritorna, ancora una volta, sostenendo di esser truffato.

Ha provato a colpire il gelataio con tutto: dai portaconi al pos

A quel punto è scoppiata una lite tra i due e la situazione è degenerata nel giro di pochi secondi. Il cliente ha provato a colpire il gelataio dietro al bancone. Non riuscendoci ha iniziato a lanciare per aria ogni oggetto che aveva davanti, dal portacono, al pos e i tovaglioli. In quel caos un oggetto, in vetro, ha colpito in pieno volto il negoziante. Mentre venivano avvisate le forze dell’ordine e il 118 la famiglia si è allontanata, salvo poi esser rintracciata dagli agenti poco lontano dall’attività. Il gelataio ha sporto denuncia contro il cliente per aggressione, lesioni personali e danneggiamento. La polizia ha raccolto le testimonianze dei presenti e sta verificando i video delle telecamere di sorveglianza.

(foto di Priscilla Du Preez su Unsplash)