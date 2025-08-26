Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
SCUOLA E UNIVERSITÀDisabilitàGiuseppe ValditaraGoverno MeloniScuola

Quasi metà dei docenti di sostegno precari resterà il prossimo anno: il risultato del test di Valditara di farli scegliere alle famiglie (e non alle graduatorie)

26 Agosto 2025 - 17:28 Ygnazia Cigna
embed
valditara docenti sostegno famiglie
valditara docenti sostegno famiglie
Le anticipazioni del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini, a pochi giorni dall'ufficializzazione delle nomine

Quasi il «50% degli insegnanti di sostegno precari» sarà confermato per il prossimo anno scolastico, un risultato direttamente legato alla nuova normativa che permette alle famiglie degli alunni con disabilità di chiedere la conferma dello stesso docente. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini, anticipando i dati che saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni: «Grazie a questa possibilità, laddove si sia instaurato un buon rapporto educativo e umano, quasi la metà degli insegnanti precari potrà continuare a seguire i propri studenti, garantendo una continuità didattica che la scuola non ha mai avuto prima». Poi, lanciando una frecciata ai sindacati, ha aggiunto: «Questo è un grande, grande passo avanti. Non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi per fortuna bocciati dalla giustizia amministrativa».

Lo scontro a colpi di Tar tra sindacati e ministero

Il riferimento del ministro Valditara ai «ricorsi su ricorsi bocciati» dal Tar riguarda lo scontro con i sindacati della scuola, che nei mesi scorsi avevano impugnato il decreto contestando la possibilità per le famiglie di confermare il docente di sostegno. Secondo le organizzazioni sindacali, la norma rischia di compromettere il principio del merito, favorendo la conferma dei docenti scelti dalle famiglie a discapito di chi occupa posizioni utili nelle graduatorie. Il Tar del Lazio, però, ha poi respinto il ricorso di Anief, Flc Cgil e Gilda a maggio, sottolineando che non vi è al momento alcun danno concreto e immediato per i docenti non confermati e che, anzi, una parte della categoria ha interesse a mantenere le disposizioni del decreto. In sostanza, eventuali contestazioni potranno essere valutate solo al termine della procedura di assegnazione degli incarichi, quando sarà possibile verificare eventuali effetti negativi sul reclutamento.

Cosa è cambiato per i docenti di sostegno

Per i docenti di sostegno, l’anno scolastico 2025/2026 segna una svolta, con la nuova misura varata da Valditara. Per la prima volta, infatti, le famiglie degli alunni con disabilità hanno potuto chiedere che lo stesso insegnante continuasse a seguire il proprio figlio. La conferma, però, doveva essere valutata e approvata dal dirigente scolastico. Le famiglie hanno potuto presentare la richiesta entro il 31 maggio 2025, il dirigente insieme al Gruppo di Lavoro Operativo ha deciso se confermare l’insegnante nell’interesse dell’alunno, e gli esiti sono stati comunicati entro il 15 giugno. Se la conferma è stata approvata, il docente può restare con precedenza assoluta. Questa nomina verrà ufficializzata dall’Ufficio scolastico entro il 31 agosto. La misura riguarda sia i docenti specializzati sia quelli senza titolo ma con esperienza nell’anno precedente tramite le graduatorie provinciali per le supplenze. L’obiettivo sperato è garantire continuità educativa agli studenti con disabilità e trasformare il 2025/2026 in un vero e proprio test per valutare se e come rendere più stabile questa misura.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

«Faccio scrivere un tema al giorno a mia figlia di 8 anni», polemica sullo scrittore (e prof) Enrico Galiano: «Non è educativo». Lui risponde

2.

Bestemmia in gita scolastica, lo bocciano e si ritrova denunciato per stalking. Il caso di un 16enne: «Ora denunciamo noi»

3.

Quando inizia la scuola a settembre (e quando finisce): le date regione per regione. Ecco il calendario scolastico 2025/2026

4.

Dai telefonini raccolti alla prima ora al divieto di smartwatch fino alle punizioni crescenti (inclusa la sospensione): ecco come le scuole vieteranno i cellulari da settembre

5.

Bocciata a 6 anni, i genitori ricorrono al Tar: «Ha disturbi cognitivi». I giudici ordinano un consiglio di classe e viene promossa

leggi anche
istituti tecnici valditara cspi parere favorevole
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dai telefonini raccolti alla prima ora al divieto di smartwatch fino alle punizioni crescenti (inclusa la sospensione): ecco come le scuole vieteranno i cellulari da settembre

Di Ygnazia Cigna
concorso 253 presidi ricorso tar
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Concorso bis per diventare presidi, sparisce il programma di studio e cambia il test: 253 candidati fanno ricorso al Tar, ma vince il ministero

Di Ygnazia Cigna
valditara maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Voto in condotta, via libera del Cdm alla riforma voluta da Valditara: studenti promossi con il 7, con il 6 scatta «l’esame di cittadinanza»

Di Alba Romano
scuole aperte estata valditara
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Aprire le scuole d’estate? Piace ai genitori, non ai docenti. Il piano del governo cresce, ma i progetti restano facoltativi e a macchia di leopardo

Di Ygnazia Cigna
valditara-proteste-esame-orale-maturita
POLITICA

Il ministro Valditara: «La scuola in Campania va meglio. Ora lotta ai diplomifici»

Di Alba Romano
valditara pietro marconcini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dopo la lettera per farsi abbassare il voto di Maturità, Pietro Marconcini incalza Valditara: «A scuola crisi nervose, serve un confronto reale» 

Di Alba Romano
valditara maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità boicottata, Valditara non ne può più: «Gli studenti sono contro voti e competizione? La vita è fatta di questo»

Di Ygnazia Cigna
pietro marconcini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scrive a Valditara per abbassarsi il voto di Maturità, lo studente a Open: «Pentito di non aver fatto scena muta. Questa scuola è tossica»

Di Ygnazia Cigna
rifiuta voto maturità lazio
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, un altro studente protesta a Roma. Ha chiesto di non verbalizzare l’esame, facendo abbassare il voto a 60 centesimi

Di Alba Romano
valditara docenti sostegno famiglie
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola, in arrivo oltre 54 mila assunzioni per il 2025-26: Valditara annuncia il piano «record», ma i sindacati restano critici

Di Ygnazia Cigna
valditara-proteste-esame-orale-maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, Valditara contro gli studenti: «Muti, non possono farla franca. Anche io rischiai, in due settimane recuperai lo studio di mesi»

Di Ugo Milano
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maturità, la protesta dilaga. Studentessa di Pesaro rifiuta l’orale: «Ho letto un mio discorso. La reazione di Valditara? Mi fa ribrezzo»

Di Ygnazia Cigna
maddalena bianchi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Maddalena Bianchi, la studentessa che ha deciso di non fare la prova orale alla maturità: «Da Valditara aspettavo altro»

Di Stefania Carboni
treviso maturità orale
SCUOLA E UNIVERSITÀ

A Treviso il terzo caso di uno studente che si rifiuta di sostenere l’esame orale di maturità

Di Alba Romano
gianmaria favaretto maturità orale
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Gianmaria Favaretto, lo studente dell’orale rifiutato alla maturità: «Da Valditara una risposta violenta»

Di Alessandro D’Amato
valditara-proteste-esame-orale-maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Valditara stronca le proteste degli studenti alla Maturità: «Chi boicotta l’esame orale sarà bocciato»

Di Ugo Milano
valditara nuove indicazioni nazionali
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il latino alle scuole medie, la Bibbia alle elementari ed “educazione del cuore”: arriva il testo definitivo delle Indicazioni nazionali. Valditara: «Svolta culturale»

Di Ygnazia Cigna
valditara educazione sessuale
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Educazione sessuale a scuola? Per Valditara solo con il permesso dei genitori. Ma la proposta di legge divide gli esperti

Di Ygnazia Cigna
scuola divieto smartphone paesi bassi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Il divieto degli smartphone a scuola? Migliora l’apprendimento»: lo studio del governo olandese che promuove la linea di Valditara

Di Alba Romano
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Libro di storia anti-Meloni nelle scuole, parla l’autore: «Sottoscrivo tutto di nuovo. Polemica inquietante». L’editore: «Censura»

Di Ygnazia Cigna
maturità 2025 rispetto treccani
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Alla Maturità il termine «Rispetto» (che piace tanto a Valditara), la Treccani: «Perché l’abbiamo scelta come parola dell’anno»

Di Ygnazia Cigna