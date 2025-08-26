Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Leonardo Di Loreto, il 27enne trovato morto con indosso una maschera antigas. Sempre più concreta la pista di una sfida social

26 Agosto 2025 - 14:08 Valentina Romagnoli
Il giovane di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, avrebbe aspirato del gas refrigerante. Probabilmente quando era operativo on line, con il suo pc

Nuovi dettagli sul tragico decesso di Leonardo Di Loreto, 27 anni, trovato senza vita domenica 24 agosto nella sua abitazione di Santa Petronilla, sulle colline di Roseto degli Abruzzi. Seduto davanti al computer con indosso una maschera antigas collegata a una bombola di gas refrigerante, Leonardo aveva mostrato su social e piattaforme online immagini simili, spesso insieme ad amici mascherati. L’ipotesi che la morte sia avvenuta a seguito di una challange sul web è, dunque, sempre più concreta.

La vita segreta online

Dietro l’aspetto riservato della sua vita quotidiana, fatta di passioni come le moto da cross, gli animali e la laurea in Scienze della Comunicazione, si nascondeva un mondo digitale molto attivo. Con il nickname DjFire98, Leonardo aveva creato una comunità virtuale con altri ragazzi, condividendo video, scherzi e momenti di gioco, talvolta mostrandosi in cam mascherati. Aveva anche pubblicato contenuti su YouTube, in cui giocava e offriva consigli agli appassionati di videogame.

Le indagini

Le indagini aperte dalla Procura di Teramo continuano a concentrarsi sulle possibili cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio c’è appunto quella di una challenge online, una sfida rischiosa che potrebbe aver coinvolto Leonardo e i suoi amici, sebbene al momento non ci siano elementi certi a conferma di questa possibilità. Gli investigatori attendono i risultati delle analisi sui dispositivi elettronici sequestrati — computer, cellulare e altri materiali digitali — che potrebbero chiarire se fosse collegato a una diretta streaming o se dalle chat emergano informazioni decisive.

La possibile autopsia

Chi lo conosceva lo descriveva come un ragazzo gentile, mite e riservato, capace di farsi voler bene, con una vita quotidiana tranquilla e una forte passione per il volontariato. Nei prossimi giorni, la salma rimarrà a disposizione del pm di turno, Monia Di Marco, che ha disposto l’autopsia per giovedì 28 agosto, mentre le indagini proseguiranno per ricostruire le ultime ore di vita di Leonardo e comprendere cosa possa averlo spinto a compiere un gesto tanto pericoloso.

