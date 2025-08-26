«La tua prof di inglese e quello di ginnastica si sposano», l’annuncio di Taylor Swift e Travis Kelce: le foto della proposta e il mega anello

La cantante ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il giocatore di football. Come si sono conosciuti e che cosa le ha regalato lui per rompere il ghiaccio

La cantante Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce hanno ufficializzato il loro fidanzamento attraverso un post condiviso sui rispettivi profili Instagram. 280 milioni di follower hanno ricevuto la notizia con una battuta come: «La tua insegnante di inglese e tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi». Le foto mostrano il momento della proposta, con Kelce inginocchiato in un giardino di rose e un primo piano dell’anello di fidanzamento: un diamante ovale con montatura in oro. Il post ha raccolto milioni di like in pochi minuti, mentre i commenti sono stati limitati, lasciando parlare solo le immagini di una coppia che non ha mai nascosto la propria felicità.

Dal braccialetto dell’amicizia alle nozze

La loro storia d’amore è iniziata come in un classico film romantico: tutto è iniziato quando Travis ha tentato di consegnare a Taylor un braccialetto con il suo numero di telefono durante una data dell’Eras Tour a Kansas City nel luglio 2023. Il piano non è andato a buon fine, ma quella dichiarazione pubblica durante il podcast “New Heights” ha aperto la strada al primo contatto. Dopo qualche conversazione privata, la coppia ha avuto il primo appuntamento ufficiale a New York. Da quel momento, sono diventati una delle coppie più seguite al mondo, con Swift che ha iniziato a presenziare regolarmente alle partite dei Kansas City Chiefs.

Il loro rapporto ha avuto veri e propri momenti iconici vissuti insieme al pubblico. Dal bacio sul campo dopo la vittoria del Super Bowl 2024, all’apparizione a sorpresa di Travis sul palco dell’Eras Tour al Wembley Stadium di Londra. La cantante aveva descritto il tentativo del braccialetto come qualcosa di “metal as hell” in un’intervista a Time magazine. Swift ha recentemente rivelato durante il podcast “New Heights” dettagli del suo nuovo album “The Life of a Showgirl”, episodio che ha totalizzato 13 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore. «Grazie per avermi ospitato nel mio podcast preferito», aveva scherzato la cantante. Con la conclusione dell’Eras Tour l’8 dicembre 2024 a Vancouver, dopo quasi due anni e oltre 150 concerti, Taylor aveva annunciato l’intenzione di prendersi una pausa per dedicarsi alla vita privata. Ora quel tempo libero avrà un obiettivo ben preciso: organizzare le nozze con l’uomo che è riuscito a conquistarla con un semplice braccialetto dell’amicizia.