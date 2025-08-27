Bonelli (Avs): Meloni senza vergogna su Gaza, libera criminali e attacca magistratura – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2025 "Mentre da due anni a Gaza si consuma una pulizia etnica con donne, bambini e giornalisti uccisi, ospedali e scuole ridotti in macerie, Meloni descrive all’Italia un’azione israeliana “sproporzionata ma comprensibile” nella risposta ad Hamas, cancellando lo sterminio : 60 mila civili uccisi, la cacciata della Sacra Famiglia da Gaza e della comunità cattolica. Eppure l’Italia prosegue con accordi militari e rifiuta di adottare sanzioni. Meloni, sei senza vergogna. Non paga, dal palco di Rimini ha rilanciato anche contro la magistratura, affermando: “Andremo avanti con la riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare”. Così Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev