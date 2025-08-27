Donatella Versace irriconoscibile nello scatto alla prima mondiale del musical Il Diavolo veste Prada

La foto postata su Instagram con la didascalia «Summer twilight». Un nuovo aspetto nell'anno dei suoi 70, festeggiati a maggio

Il tempo passa, ma lei no. Nell’anno dei suoi 70 – compiuti lo scorso maggio – Donatella Versace ha deciso di regalarsi un volto nuovo, che la rende quasi irriconoscibile sotto le luci dei riflettori. Nello scatto più recente che l’imprenditrice ha condiviso sui social appare più naturale, segno di un probabile check-up approfondito in una qualche clinica estetica all’avanguardia. Senza abbandonare l’iconica acconciatura bionda e il fisico impeccabile. Per il momento, a testimonianza dell’evidente cambiamento, solo la foto. La designer non ha rilasciato dichiarazioni sul nuovo look- sfoggiato da ospite della prima mondiale del musical Il Diavolo veste Prada a Londra -, anche se in passato aveva ammesso solo qualche puntura di Botox e mai nulla di stravolgente.

La fotografia sui social

È di lunedì 25 agosto lo scatto che l’imprenditrice ha postato sul proprio profilo Instagram accompagnato dalla didascalia «Summer twilight», suscitando la reazione di migliaia di utenti, più o meno famosi. Seduta sulla poltroncina di quella che sembra essere una lussuosa imbarcazione Versace posa di tre quarti davanti alla fotocamera ed esibisce connotati del viso davvero diversi da quelli a cui il pubblico era abituato. Risulta più naturale, meno “gonfia” e il trucco poco marcato valorizza quello che sembra essere il lavoro certosino di un esperto chirurgo estetico. Non manca un outfit ricco di paillettes e la silhoutte impeccabile di sempre.

Sotto il post, i commenti delle amiche, delle colleghe e dei fan. Paris Hilton ha espresso il suo apprezzamento con l’emoji innamorata, Vittoria Ceretti ha lasciato un cuore viola, mentre la stilista Vera Wang ha scritto «semplicemente bellissima». I like sono quasi 300mila. Dopo anni in cui il suo look era diventato sinonimo di una estetica “costruita”, ora appare più leggera e autentica. E il web se n’è accorto.

Il cambio look dopo la vendita di Versace

Donatella Versace ha intrapreso una nuova fase della propria carriera ad aprile 2025. Dopo quasi tre decenni come direttore creativo dell’omonima maison fondata dal fratello Gianni, ha annunciato la vendita a Prada S.p.A. per 1,375 miliardi di dollari. Quattro mesi fa ha quindi lasciato il suo posto al nuovo direttore creativo, Dario Vitale, per passare a un ruolo più istituzionale, quello di Chief Brand Ambassador, cioè di ambasciatrice per le iniziative legate alle beneficienza.