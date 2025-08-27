La Papua Nuova Guinea per la prima volta presenterà un film agli Oscar. Per il loro governo è «un momento storico»

A lavorarci, nei vari dipartimenti dalla regia alla direzione artistica oltre 40 studenti universitari locali. La colonna sonora è firmata Ricky Kej, tre Grammy in bacheca

La Papua Nuova Guinea quest’anno festeggia i 50 anni di indipendenza, per l’occasione si regala un avvenimento storico: la prima proposta ufficiale per la categoria Miglior film internazionale ai prossimi Oscar. La pellicola in questione si intitola Papa Buka, a dirigerla il regista indiano Bijukumar Damodaran, conosciuto anche come Dr. Biju, nel settore sicuramente un nome, vincitore di tre National Film Awards, il più prestigioso premio cinematografico indiano. Papa Buka è anche il nome del protagonista del film, un veterano (l’85enne Sine Boboro) che guida due storici indiani (Ritabhari Chakraborty e Prakash Bare) alla scoperta di storie inedite che collegano l’India e la Papua Nuova Guinea nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. La colonna sonora è stata affidata a Ricky Kej, tre Grammy in bacheca. Come spiega a Deadline la produttrice Noelene Taula Wunum, il film rappresenta anche un nuovo modo di pensare il cinema: «Papa Buka non è solo un film, ma anche un progetto di rafforzamento delle capacità culturali. Oltre 40 studenti delle nostre università hanno lavorato a fianco della troupe internazionale, acquisendo esperienza pratica in dipartimenti chiave come regia, fotografia, suono e direzione artistica. Con oltre il 60% della troupe composta da donne, il progetto è diventato un vero e proprio modello di inclusione e empowerment».

L’annuncio del governo: «Un momento storico»

L’importante annuncio, che di fatto piazza la Paupa Nuova Guinea nella geografia del cinema contemporaneo, è stato fatto da Belden Norman Namah, Ministro per il Turismo, l’Arte e la Cultura della Papua Nuova Guinea, insieme al direttore esecutivo della Commissione Culturale Nazionale Steven Enomb Kilanda e al presidente del comitato di selezione degli Oscar della Papua Nuova Guinea, Don Niles. «Questo è un momento storico per il cinema della Papua Nuova Guinea – ha affermato Niles – Papa Buka incarna le nostre storie, le nostre tradizioni e la nostra voce artistica, e siamo orgogliosi di presentarlo al mondo attraverso la piattaforma degli Academy Awards».