Il Fehnerbahçe esonera Mourinho

L'addio dopo l'eliminazione ai preliminari di Champions League

Il club turco del Fenerbahçe, eliminato mercoledì sera nello spareggio di Champions League contro il Benfica, ha annunciato oggi 29 agosto l’esonero suo allenatore José Mourinho. «Ci separiamo da José Mourinho, allenatore della nostra prima squadra professionistica dalla stagione 2024-2025», ha dichiarato il club di Istanbul in un comunicato, due giorni dopo la sconfitta per 1-0 contro il Benfica (0-0 all’andata). Il portoghese, nominato allenatore del Fenerbahçe nel giugno 2024, la scorsa stagione non è riuscito a riportare la squadra di Istanbul al titolo nazionale, che manca loro dal 2014.

L’ex allenatore di Chelsea, Real Madrid e Inter, vincitore di due Champions League (2004 con il Porto e 2010 con l’Inter), è finito spesso sui giornali in Turchia. Ad aprile ha insultato e tirato il naso all’allenatore del rivale Galatasaray dopo una sconfitta nel derby di Coppa di Turchia. Due mesi prima, il portoghese era già stato squalificato per quattro partite e multato per i commenti rilasciati dopo una partita di campionato contro il Galatasaray. Lo Special One aveva poi accusato il quarto uomo della partita – e tramite lui tutti gli arbitri turchi – di aver favorito il Galatasaray, tre volte campione di Turchia in carica.