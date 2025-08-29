Lite tra parenti finisce a colpi di mazza da baseball, in cinque con costole e mani rotte a Catania per questioni condominiali

Cinque persone sono state denunciate per lesioni personali aggravate e porto di armi improprie. Uno di loro avrebbe tentato di accoltellare il cognato

Da anni le due famiglie, imparentate tra loro, vivevano nella stessa palazzina di Sant’Agati Li Battiati, in provincia di Catania. Moglie e marito da una parte, la sorella di lui con rispettivo compagno e figlio dall’altra. Dopo diverse frizioni nel passato, ieri hanno deciso di trasformare il cortiletto interno in un campo da baseball improvvisato usando le mazze per colpirsi a vicenda. Secondo il racconto di alcuni testimoni oculari, uno dei cinque avrebbe estratto un coltello durante la violenta colluttazione che ha spedito tre persone in ospedale. I membri di entrambe le famiglie sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto di armi improprie.

La lite e l’aggressione a mazzate e coltellate

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, la scintilla che ha fatto incendiare la miccia sarebbe una coppia di rialzi di cemento che impedivano che il cancello del condominio si aprisse. Dopo che la discussione si era già scaldata non poco, il più giovane dei due uomini – entrambi noti alle forze dell’ordine – avrebbe aggredito il cognato 63enne con una mazza da baseball provocandogli fratture alle costole e alle mani. Avrebbe anche tentato di estrarre una lama per colpirlo, senza riuscirci. Il 52enne, che nel frattempo aveva fatto sparire il coltello, è stato trovato dai carabinieri mentre era immobilizzato da alcune persone tra il muro di confine e un’auto parcheggiata.

Le cure in ospedale e le fratture

L’uomo e il cognato sono stati immediatamente trasferiti in ospedale. Poco dopo anche la moglie del 52enne ha avuto bisogno di cure per un malore accusato nella caserma dei carabinieri. Le prognosi variano tra i 12 giorni e i 30 per le varie lesioni. A essere denunciati, invece, sono stati tutti e cinque. Compreso il figlio di 21 anni della coppia più anziana.