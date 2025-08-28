Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
F-16 si schianta alle prove del Radom air show, la manovra sbagliata e l’esplosione in pista: morto il pilota polacco – I video

28 Agosto 2025 - 22:06 Giulia Norvegno
Air Show Polonia
La tragedia durante le prove per l'esibizione aerea prevista per il prossimo weekend. Lo schianto del pilota considerato esperto che faceva parte della pattuglia acrobatica Tiger Demo Team

Un jet F-16 polacco si è schiantato durante le prove per l’esibizione aerea di Sadkow, in Polonia, causando la morte del pilota. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 locali nella Polonia sudoccidentale, davanti a migliaia di spettatori presenti per le prove del Radom Air Show. L’evento aereo era programmato per sabato 30 e domenica 31 agosto e richiama ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo per la celebrazione biennale degli aerei militari.

La dinamica dell’incidente: manovra ad alta velocità fatale

Nei video circolanti online si vede il caccia perdere il controllo durante l’esecuzione di una manovra ad alta velocità. L’aereo si è schiantato violentemente sulla pista di atterraggio, esplodendo in una palla di fuoco di fronte agli spettatori presenti. L’F-16 Falcon, dal costo di 20 milioni di dollari, è un aereo da caccia supersonico capace di raggiungere una velocità massima di circa Mach 2,05, cioè 2.410 km/h in quota.

La conferma del governo polacco

La morte del pilota è stata confermata da Adam Szlapka, ministro per gli Affari europei del governo di Donald Tusk. Dopo la tragedia, il Radom Air Show è stato annullato per questo fine settimana. Il ministro della Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, è andato sul luogo dell’incidente e ha reso omaggio al pilota, definendolo un ufficiale che ha servito il suo Paese con dedizione e grande coraggio. «Questa è una grande perdita per l’Aeronautica Militare e per l’intero esercito polacco», ha dichiarato Kosiniak-Kamysz. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente per determinare cosa abbia portato alla perdita di controllo del velivolo durante quella che doveva essere una manovra di routine per un pilota militare esperto.

