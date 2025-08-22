Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Prova più volte ad atterrare col maltempo a Fiumicino, ma il comandante non ce la fa: urla e panico tra i passeggeri – Il video

22 Agosto 2025 - 07:43 Giulia Norvegno
È dovuto finire a Bologna il viaggio infernale per i passeggeri partiti da Alicante su un volo Wizz Air. La paura durante i vari tentativi di atterrare a Roma, nonostante le pessime condizioni meteo

Scene da incubo sul volo Wizz Air partito da Alicante e diretto a Roma Fiumicino di mercoledì 20 agosto. Con il maltempo che imperversava sulla Capitale, il comandante è stato costretto a rinunciare all’atterraggio per dirottare su Bologna, dopo diversi tentativi falliti. L’atterraggio era previsto a Roma per l’1.35 di notte.

E mentre il pilota cercava di portare tutti giù sani e salvi, in cabina le turbolenze scatenavano il terrore. Come si vede e si sente nei video diffusi su TikTok dai malcapitati passeggeri, diversi sono andati nel panico, con urla e grida a ogni violento scossone.

Video: TikTok | Italo Papi

