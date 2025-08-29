Jasmine Paolini, la crisi non è finita: fuori dall’Us Open contro la ceca Vondrousova (n. 60 al mondo)

Sconfitta senza appello per l'azzurra, dopo un primo set combattuto. L'ultima tegola sulla testa della numero 8 del ranking Wta

È una clamorosa sconfitta quella che elimina dallo Us Open Jasmine Paolini. In una sfida tesissima con la ceca Marketa Vondrousova, numero 60 al mondo, l’italiana ottava in classifica Wta ha ceduto per 2-0 (7-6, 6-1). Finisce così al terzo turno il sogno americano per la tennista 29enne.

La cronaca della partita

La partita sembrava iniziata per il verso giusto. Paolini tiene il servizio, senza mai andare in affanno, e insidia i turni di battuta della ceca. Nessuna delle due riesce ad avere lo spunto decisivo fino al tiebreak, quando una Paolini sempre più nervosa subisce subito un minibreak e vede il set scivolarle via dalle mani. Il secondo, invece, è tutto un’altra storia, purtroppo per la toscana in negativo. Paolini accusa il colpo, sbaglia rovesci per lei banali e si fa rubare la battuta due volte. I giochi si chiudono con un sonoro 6-1 per Vondrousova in un set in cui la 29enne è stata irriconoscibile.