Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ESTERIDonald TrumpLavoro e impresaUSAVideoWashington

Trump meglio di Jessica Fletcher. Risolve il giallo della Casa Bianca nel Rose Garden. «So chi è stato! La pagheranno» – Il video

30 Agosto 2025 - 23:22 Stefania Carboni
embed
trump rose garden
trump rose garden
La ditta, impegnata nella ristrutturazione del celebre angolo verde, ha fatto un errore. Per il presidente USA madornale. «Ho visto lo squarcio di 22 metri e ho urlato chi è stato?»

C’è qualcosa in questi giorni che occupava la mente del presidente degli Stati Uniti d’America. Non solo il conflitto su Gaza, e nemmeno quello russo ucraino. Bensì il giallo della Casa Bianca: o meglio il mistero del Rose Garden. Stiamo parlando dell’angolo verde più famoso d’America, il giardino situato tra lo Studio Ovale e la West Wing. Donald Trump l’ha voluto rimodernare a modo suo, in perfetto stile Mar-a-Lago, davanti alle perplessità di chi ricorda quello spazio bucolico durante l’era Kennedy. Il giardino fu già soggetto ad alcune modifiche durante il suo primo mandato. Adesso però il tycoon ha voluto aggiungerci ulteriore pavimentazione (perché il prato è sempre bagnato, a suo dire, e scomodo per le donne che indossano i tacchi alti). Qualcuno però ha fatto dei danni sul tanto atteso pavimento. E quando Trump li ha notati è andato su tutte le furie.

«Ho visto lo squarcio e ho urlato chi è stato?»

Come ricostruisce Usa Today Trump è un fanatico del marmo. Ma anche della pietra. E gongolava al pensiero del “limestone plus”, un pavimento di roccia sedimentaria, nota anche come pietra calcarea, recentemente installato nel Rose Garden. Ma la sua gioia è durata poco. «Tre giorni fa, mentre ammiravo la muratura, mi è capitato di notare un enorme squarcio nel calcare, lungo più di 22 metri. Era profondo e orribile!», ha scritto su Truth. «Ho iniziato a urlare: ‘Chi è stato? Voglio scoprirlo subito!’ – E non l’ho detto in modo gentile. Mi sono chiesto: ‘È stato vandalismo o stupidità?’». Da quel momento è partita la caccia all’uomo. Sono state vagliate tutte le immagini dei circuiti di video sorveglianza della struttura. Ed ecco che sono stati beccati «gli stupidi,» come afferma il presidente Usa. «Con il loro capo che guardava (con gli occhiali da sole!)», ha aggiunto Trump. Il subappaltatore, secondo quanto ricostruito dal numero uno della Casa Bianca, stava utilizzando un carrello d’acciaio che era «rotto e mal inclinato, e ha sfregato forte contro la morbida e bella pietra».

«Per me, in quanto costruttore, le superfici sono importanti»

«Per me, in quanto costruttore, le superfici sono molto importanti», ha scritto il presidente americano. Secondo quanto riporta Fox News ora la ditta colpevole dovrà pagare per la sostituzione dell’amata pavimentazione. Non è chiaro se Trump sia scomparso nelle ultime ore proprio perché impegnato a dipanare il giallo del Rose Garden. Quel che è certo è che oggi, quando in rete in troppi iniziavano a chiedersi che fine avesse fatto sia pubblicamente che sui social, eccolo che si è palesato di nuovo, impegnato in una partita a golf. Forse decisa come premio, dopo aver individuato i «colpevoli».

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’esercito israeliano: «Iniziate operazioni a Gaza City». Trump nega il visto al leader palestinese Abu Mazen: «Voleva dichiarare l’indipendenza della Palestina all’Onu»

2.

F-16 si schianta alle prove del Radom air show, la manovra sbagliata e l’esplosione in pista: morto il pilota polacco – I video

3.

Macron: «Se Putin non incontra Zelensky entro lunedì, avrà preso in giro Trump». Financial Times: «Presidente Usa vuole soldati cinesi a Kiev, come il Cremlino». La Casa Bianca nega

4.

Yemen, media: il primo ministro degli Houthi al-Rahawi ucciso da Israele

5.

La Turchia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei israeliani per protesta contro la guerra a Gaza. Vietato anche l’attracco alle navi

leggi anche
giudice-stop-deportazioni-rapide-trump
ESTERI

Usa, nuova tegola giudiziaria per Trump: un tribunale ferma la procedura rapida per le deportazioni di migranti

Di Bruno Gaetani
kamala harris
ESTERI

Donald Trump leva la scorta del Secret Service alla ex rivale Kamala Harris

Di Stefania Carboni
susan monarez licenziata trump vaccini scontro
ESTERI

Trump fa fuori la direttrice dell’agenzia sanitaria, lei rifiuta di andarsene. Lo scontro sui vaccini: «Così torneremo alla legge del più forte»

Di Alba Romano