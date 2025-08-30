Che fine ha fatto Donald Trump? Il presidente Usa non si fa vedere da giorni e i social si scatenano: «E se fosse morto?»

L'assenza (inusuale) del presidente americano dalla scena pubblica solleva i primi interrogativi. E pochi giorni fa, Vance diceva: «Se gli dovesse succedere qualcosa, io sono pronto»

Che fine ha fatto Donald Trump? Al presidente americano, si sa, piace stare davanti alle telecamere. Le cerca, se ne circonda, sa come attirare la loro attenzione e far sì che gli occhi siano puntati tutti su di lui. Eppure, da qualche giorno Trump non si fa vedere. Le ultime foto pubbliche risalgono a martedì 26 agosto, quando ha presieduto una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Da allora, non si è fatto più vedere in pubblico e la sua agenda per sabato 30, domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre non prevede alcun evento pubblico.

La raffica di post su Truth

La Casa Bianca non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’assenza di Trump dalla scena pubblica. D’altronde, il presidente continua a far parlare di sé. Pur non essendosi fatto vedere in pubblico di recente, il suo profilo social su Truth si continua a riempire di commenti e post. Tra gli ultimi ce n’è uno che riguarda la sentenza di una corte d’appello contro i suoi amati dazi. Una decisione che, secondo Trump, «se lasciata in vigore distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d’America».

I rumors sui social e la frase di J.D. Vance

Ma i post pubblicati su Truth non bastano per placare i rumours. Al punto che sui social ora sono diversi gli utenti che si chiedono che fine abbia fatto il presidente Usa. Ci sarebbe anche chi ipotizza che sia morto, evidentemente convinto che non sia davvero lui a postare contenuti a raffica sul suo social. Il mese scorso, è stata resa pubblica la diagnosi di insufficienza venosa cronica del presidente 79enne. Così come tutti ci ricordiamo il gonfiore quasi innaturale delle sue caviglie. Come se non bastasse, nei giorni scorsi, il suo vice J.D. Vance aveva risposto a una domanda su un’eventuale morte di Trump dicendo di sentirsi pronto, qualora dovesse essergli richiesto, a prendere il suo posto: «Sono molto fiducioso che il presidente degli Stati Uniti sia in buona forma, che porterà a termine il suo mandato e che farà grandi cose per il popolo americano. E se, Dio non voglia, dovesse verificarsi una tragedia terribile, non riesco a pensare a una formazione sul lavoro migliore di quella che ho ricevuto negli ultimi duecento giorni».

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz | Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nelle ultime foto pubbliche condivise dalla Casa Bianca, 26 agosto 2025