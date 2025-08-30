Giorgia Meloni vuole Chiocci portavoce a Palazzo Chigi. Il direttore del Tg1 pronto a lasciare

Il cambio è considerato imminente. Scatta il casting per la direzione del telegiornale

Giorgia Meloni vuole Gian Marco Chiocci come portavoce a Palazzo Chigi. E il direttore del Tg1 è pronto a lasciare. A parlare della vicenda è Il Foglio, che dice che il piano è confermato dal governo e dalla Rai. Oltre che da Fratelli d’Italia. Il quotidiano scrive che il cambio è considerato imminente. E serve a preparare la campagna che guarda alle elezioni del 2027. Chiocci è considerato persona di fiducia. Lo ha dimostrato anche con l’intervista a Gennaro Sangiuliano durante il caso Boccia. Mentre ha firmato lo scoop del Giornale sulla casa di Montecarlo nel 2010.

Poi la direzione del Tempo e dell’AdnKronos, prima della nomina a direttore del Tg1 nel maggio 2023. Le opposizioni lo hanno accusato di TeleMelonismo in molte occasioni. Chiocci sarà affiancato da Fabrizio Alfano, che viene dall’Agi e che era portavoce di Fini e rimarrà capo ufficio stampa. Secondo Simone Canettieri non sono esclusi cambi anche all’interno dello staff. Con l’uscita di figure apicali legate a FdI.