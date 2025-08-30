Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀAnnegamentiComoLombardia

Salva i figli ma scompare nel lago di Como. Ritrovato dopo 5 giorni il corpo di Sergio Corsano

30 Agosto 2025 - 19:38 Ugo Milano
embed
sergio corsano
sergio corsano
L'uomo si era gettato in acqua riuscendo ad avvicinare i ragazzi a riva. Ma lui non ce l'ha fatta. Il cadavere individuato a 220 metri di profondità

Il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di origini italiane morto dopo essersi gettato nel lago di Como, di fronte a Dorio, per aiutare i figli in difficoltà, è stato trovato dopo cinque giorni di ricerche. Il corpo è stato individuato a 220 metri di profondità dal Rov (robot subacqueo filoguidato) dei Vigili del fuoco. La salama, riportata in superficie grazie a due sommozzatori è ora a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.

I fatti

Lunedì 25 agosto 2025 Corsano si era gettato in acqua per salvare i suoi due figli in difficoltà tra le onde, rese più alte dal vento. Indossavano giubbotti salvagente, mentre lui no. Senza protezione l’uomo era riuscito a salvarli spingedoli verso la riva salvo poi scomparire tra le acque.


Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Un milione di euro di giro d’affari e un proprietario italiano: chi c’è dietro Phica.eu

3.

Irene Pivetti dopo la condanna: «Non avevo soldi per mangiare, ho fatto le pulizie per sopravvivere»

4.

Mario Adinolfi e il «club esclusivo» per le scommesse collettive: tra rendimenti al 40% e creditori in attesa dei loro soldi

5.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

leggi anche
massimiliano monticone
ATTUALITÀ

Ultraleggero precipita nel Vercellese: morti Massimiliano Monticone e la figlia 18enne

Di Ugo Milano
strage-brandizzo
ATTUALITÀ

La curva cieca, i tre “no” e la frenata «impossibile» del treno in corsa: tutta la verità su Brandizzo in un documento inedito a due anni dalla strage

Di Alba Romano
ardea
ATTUALITÀ

Ardea, auto a folle velocità travolge due pedoni: un morto e un ferito grave

Di Alba Romano