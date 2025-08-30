Salva i figli ma scompare nel lago di Como. Ritrovato dopo 5 giorni il corpo di Sergio Corsano

L'uomo si era gettato in acqua riuscendo ad avvicinare i ragazzi a riva. Ma lui non ce l'ha fatta. Il cadavere individuato a 220 metri di profondità

Il cadavere di Sergio Corsano, il turista tedesco di origini italiane morto dopo essersi gettato nel lago di Como, di fronte a Dorio, per aiutare i figli in difficoltà, è stato trovato dopo cinque giorni di ricerche. Il corpo è stato individuato a 220 metri di profondità dal Rov (robot subacqueo filoguidato) dei Vigili del fuoco. La salama, riportata in superficie grazie a due sommozzatori è ora a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.

I fatti

Lunedì 25 agosto 2025 Corsano si era gettato in acqua per salvare i suoi due figli in difficoltà tra le onde, rese più alte dal vento. Indossavano giubbotti salvagente, mentre lui no. Senza protezione l’uomo era riuscito a salvarli spingedoli verso la riva salvo poi scomparire tra le acque.



