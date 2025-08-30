Il meteorologo Lorenzo Sestini colpito da un fulmine mentre era sotto un ombrello. «Ho sbagliato, stavo cercando il gatto» – Il video

Le immagini diffuse dal collettivo di cui fa parte, Arezzometeo. «Cerca di liberarsi dell’ombrello ma non ci riesce perché la scossa gli ha chiuso la mano»

Era uscito in giardino durante un temporale per cercare il gatto spaventato ed è stato colpito dalla scarica di un fulmine caduto a pochissimi metri da lui. Lorenzo Sestini, meteorologo del collettivo ArezzoMeteo, ha diffuso le immagini dello sfortunato momento. Sta bene, a parte lo spavento. E spiega ai suoi followers perché ha sbagliato. A pochi passi da lui un olivo e un palo di ferro se la sono vista decisamente peggio.

«Ho sbagliato mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale»

Nelle immagini si vede Sestini che non riesce a liberarsi dell’ombrello proprio a causa dell’energia scaricata dal fulmine. «Ho sbagliato mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale, uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione», ha spiegato. Il micio e lui stanno entrambi bene. «Anni e anni di meteo, caccia di temporali (lui ci si butta dentro eh) e nonostante tutto, manco lo sapesse, si è recato una di queste notti nel suo giardino di casa a cercare il gatto con l’ombrello!!! Ora lui che ama il rischio ha voluto acquistare e usare un ombrello completamente di ferro! Eroe!! Cosa è successo?? Gli È caduto un fulmine a 10 metri! Ovviamente ha preso pure una bella scossa dal manico, infatti nel video cerca di liberarsi dell’ombrello ma non ci riesce perché la scossa gli ha chiuso la mano. Ora vi vi mettiamo il video ripreso dalla sua web mentre scappa a gambe ritte», spiega il collettivo allegando il video sui social. Arezzometeo sconsiglia a tutti l’ideona del meteorologo. C’era tutto per diventare un perfetto bersaglio del fulmine, che predilige punti alti, alberi, pali. Anche una persona, in un campo aperto, può rischiare molto grosso. E gli oggetti appunti, come appunto un ombrello non aiutano affatto. Anzi.