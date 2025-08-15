Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBasilicataFerragostoGiovaniMatera

Gita di Ferragosto finisce in tragedia: un fulmine spezza in due una quercia che si schianta su un’auto. Morto un 24enne

15 Agosto 2025 - 18:23 Cecilia Dardana
embed
donna morta colli aniene albero caduto
donna morta colli aniene albero caduto
Il giovane e altri tre suoi coetanei si trovavano fermi in auto quando un violento temporale si è abbattuto sulla zona. L’impatto dell'albero sull'auto è stato devastante: per il 24enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere

Doveva essere una gita di Ferragosto tra amici, ma si è trasformata in una tragedia. Un giovane di 24 anni di Ferrandina, in provincia di Matera, è morto e altri tre coetanei sono rimasti gravemente feriti, dopo che una quercia si è abbattuta sull’auto su cui viaggiavano in località Fonnoni, un’area picnic immersa nel verde del Materano. Secondo quanto ricostruito, il gruppo si trovava fermo in auto quando un violento temporale si è abbattuto sulla zona. Un fulmine ha colpito la grande quercia, spezzandola e facendola precipitare direttamente sulla vettura. L’impatto è stato devastante: per il 24enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti, affidandoli poi alle ambulanze del 118. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali della zona. La dinamica, confermata dai soccorritori, evidenzia la violenza dell’evento: il fulmine ha centrato in pieno il tronco dell’albero, provocandone il cedimento istantaneo. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza e per permettere le operazioni di rimozione dei resti dell’albero. Il sindaco di Ferrandina ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Siamo sconvolti. Questi ragazzi stavano semplicemente godendosi una giornata di festa. La nostra vicinanza va alle famiglie, colpite da un dolore enorme».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Morti due neonati prematuri per una infezione nel reparto Terapia intensiva a Bolzano: il batterio arrivato tramite le mani non pulite di una mamma

2.

Botulino, Gaia Vitiello salvata dalla sorella: «Era la prima volta che prendevo i broccoli. Tremavo, mi ha portato di peso in ospedale»

3.

Botte da orbi in acqua ad Alassio, «maranza» prende a pugni il bagnino e si piglia una ciabattata in fronte – Il video

4.

Rintracciati tra Beinasco e Ventimiglia tre dei quattro minori che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis: andranno in comunità. Ricercato il quarto

5.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

leggi anche
elisoccorso piombino spiaggia
ATTUALITÀ

Tragedia sfiorata a Piombino: 69enne colpito da un fulmine in spiaggia, i soccorritori riescono a rianimarlo

Di Ugo Milano
morti-sul-lavoro-puglia-ferragosto
ATTUALITÀ

Due morti sul lavoro in Puglia a Ferragosto: netturbino travolto da un’auto a Manduria, a Valenzano un operaio cade montando le luminarie

Di Ugo Milano
giovani investiti circeo
ATTUALITÀ

Dramma a Latina, investe tre giovani con l’auto e scappa: morto un 16enne, ferito un amico

Di Ugo Milano