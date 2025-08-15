Gita di Ferragosto finisce in tragedia: un fulmine spezza in due una quercia che si schianta su un’auto. Morto un 24enne

Il giovane e altri tre suoi coetanei si trovavano fermi in auto quando un violento temporale si è abbattuto sulla zona. L’impatto dell'albero sull'auto è stato devastante: per il 24enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere

Doveva essere una gita di Ferragosto tra amici, ma si è trasformata in una tragedia. Un giovane di 24 anni di Ferrandina, in provincia di Matera, è morto e altri tre coetanei sono rimasti gravemente feriti, dopo che una quercia si è abbattuta sull’auto su cui viaggiavano in località Fonnoni, un’area picnic immersa nel verde del Materano. Secondo quanto ricostruito, il gruppo si trovava fermo in auto quando un violento temporale si è abbattuto sulla zona. Un fulmine ha colpito la grande quercia, spezzandola e facendola precipitare direttamente sulla vettura. L’impatto è stato devastante: per il 24enne non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri tre giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti, affidandoli poi alle ambulanze del 118. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali della zona. La dinamica, confermata dai soccorritori, evidenzia la violenza dell’evento: il fulmine ha centrato in pieno il tronco dell’albero, provocandone il cedimento istantaneo. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza e per permettere le operazioni di rimozione dei resti dell’albero. Il sindaco di Ferrandina ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «Siamo sconvolti. Questi ragazzi stavano semplicemente godendosi una giornata di festa. La nostra vicinanza va alle famiglie, colpite da un dolore enorme».