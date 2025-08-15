Due morti sul lavoro in Puglia a Ferragosto: netturbino travolto da un’auto a Manduria, a Valenzano un operaio cade montando le luminarie

Le due vittime sono Pasquale Dinoi, operatore ecologico di 53 anni, e Giovanni Faniulo, operaio di 46 anni

Due morti sul lavoro in Puglia nel giorno di Ferragosto. All’alba di venerdì, alle porte di Manduria (Taranto), un operatore ecologico di 53 anni è morto dopo essere stato travolto, mentre attraversava la carreggiata, da una moto di grossa cilindrata. Si tratta di Pasquale Dinoi, in servizio per conto della Gialplast con un contratto stagionale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, in prossimità di un’isola ecologica, quando è stato investito dal motociclo. L’impatto è stato violento: Dinoi è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato traumi gravissimi.

Il cordoglio dei sindacati

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. In una nota, la Cisl e la Fit di Taranto esprimono «dolore e sgomento» per la morte del 53enne morto mentre svolgeva servizio di operatore ecologico.

Un operaio muore mentre monta le luminarie

La seconda morte sul lavoro del giorno di Ferragosto si verifica sempre in Puglia. Per la precisione, a Valenzano, nel Barese. Giovanni Faniulo, un operaio di 46 anni originario di Putignano, è morto mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino di venerdì. La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un’altezza di circa tre metri. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

