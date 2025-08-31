Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Pisa, ultras della As Roma inneggiano al Duce a due passi dalla Torre: è polemica – Il video

31 Agosto 2025 - 18:02 Stefania Carboni
I cori dallo stampo fascista in pieno centro storico, davanti ai turisti e prima della partita con la squadra locale

Decine di ultras della Roma sabato pomeriggio, prima della partita di campionato contro il Pisa, hanno sfilato sotto la Torre pendente e tra i monumenti di piazza dei Miracoli inneggiando Benito Mussolini. Nelle immagini, diventate virali in rete, i tifosi giallorossi hanno intonato cori sulla motivo della canzone fascista “Faccetta Nera”. Il tutto sarebbe durato pochi minuti e senza contatti con i tifosi pisani.

La polemica politica: scontro tra Pd e Lega sotto la Torre di Pisa

Mentre gli inquirenti potrebbero acquisire le immagini per rilevare eventuali ipotesi di reto lo scontro è tutto politico. «Pisa e la Toscana sono antifasciste e ripudiano ogni forma di fascismo. I nostalgici di quel periodo buio e vergognoso qui non sono graditi», afferma in una nota l’assessore regionale Alessandra Nardini, stigmatizzando la manifestazione. Nardini ha sottolineato che «nessun tentativo di negazionismo e di revisionismo devono trovare spazio nel nostro territorio». Ha poi attaccato la giunta di centrodestra che guida il Comune: «Il sindaco Conti e tutti i partiti della sua maggioranza lo dicano forte e chiaro, pubblicamente, condannando quanto accaduto e difendendo i valori antifascisti di Pisa. Lo facciano soprattutto alla luce delle prese di posizioni agghiaccianti del leghista Ziello che, anziché condannare i cori, ha attaccato il consigliere Biondi, candidato alla segreteria comunale che ha prontamente denunciato il fatto». Edoardo Ziello, parlamentare della Lega eletto in Toscana, su Fb ha scritto: «La priorità dei rappresentanti del Pd di Pisa? Perseguire i cori pseudo fascisti di alcuni romanisti sotto la Torre. Ormai vivono su un altro pianeta fatto da bandiere arcobaleno, pipe per fumare crack gratis e immigrati a volontà».

