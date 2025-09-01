Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla: «Saranno trattati come terroristi»

01 Settembre 2025 - 08:25 Alessandro D’Amato
global sumud flotilla gaza aiuti
Il ministro Ben-Gvir lo ha presentato al governo: niente tv, radio, cibo specializzato. E un trattenimento lungo in carceri speciali

Israele si prepara a trattare gli attivisti della Global Sumud Flotilla come terroristi. Le imbarcazioni saranno sequestrate e ai catturati saranno negati privilegi speciali come la televisione, la radio e il cibo specializzato. A dirlo è stato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir presentando al governo un piano volto a fermare la più grande flottiglia umanitaria mai pianificata per portare aiuti a Gaza, composta da 50 navi con attivisti provenienti da 44 paesi.

Il piano

Ben-Gvir, riporta il Jerusalem Post, ha presentato il piano durante una discussione tenutasi ieri sulle misure da intraprendere per fermare la flottiglia; all’incontro hanno partecipato il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Il piano di Ben-Gvir prevede di designare gli attivisti come terroristi e di sequestrarne le imbarcazioni. Gli attivisti saranno detenuti nelle prigioni destinate ai terroristi e saranno loro negati privilegi speciali come la televisione, la radio e il cibo specializzato.

Senza tv e radio

Tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata – a differenza della precedente prassi – nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per detenere i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza. «Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza», ha dichiarato Ben-Gvir secondo il Jerusalem Post. Intanto in un’intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che in Italia ci sono 181 bambini portati da Gaza: «Siamo il quarto Paese al mondo dopo Qatar, Arabia Saudita ed Egitto, per minori portati in salvo da Gaza. Più di tutti gli altri paesi europei messi insieme».

