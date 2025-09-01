Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀInchiesteSessismoViolenza sulle donneWeb

Phica, parla l’imprenditore Roberto Maggio: «Non sono io il gestore del sito, mi occupavo dei pagamenti. I contenuti? Non li conoscevo»

01 Settembre 2025 - 18:54 Ugo Milano
embed
phica-maggio-imprenditore-gestore-sito-pagamenti
phica-maggio-imprenditore-gestore-sito-pagamenti
L'imprenditore italiano ha smentito di essere dietro al forum sessista. La sua società Hydra avrebbe gestito solo le transazioni all'estero

«Non sono io il gestore del sito, sono solo il gestore della piattaforma con cui venivano registrate le transazioni di pagamento». Ha scelto il Tg5 l’imprenditore italiano Roberto Maggio per prendere le distanze da Phica.eu, il forum sessista recentemente chiuso, colpevole della pubblicazione illegale delle foto di migliaia di donne. Nei giorni scorsi, Maggio era stato associato alla vicenda in virtù dell’azienda di cui è titolare, Hydra, società di consulenza con sede legale a Sofia, in Bulgaria. Tuttavia, secondo quanto ricostruito da Maggio, Hydra, insieme ad Atelier, gestiva solo i sistemi di pagamento all’estero. «La nostra attività – spiega – si concentra solo sulle transazioni, non sui contenuti».

Nessun contatto tra Maggio e le autorità

Maggio, che vive tra Dubai e Sofia, ha poi specificato di non essere stato contattato dalla polizia postale. «Ma sono sicuro – afferma – che abbiano gli strumenti per identificare chi è il vero proprietario del sito». Nessun indizio per ora sulla sua identità: l’imprenditore italiano ci avrebbe avuto solo rapporti di tipo amministrativo.

L’azione legale condotta da Bernardini De Pace

Intanto prosegue la caccia a tutti gli utenti che negli ultimi anni hanno frequentato il sito, non solo pubblicando commenti sessisti, ma anche istigando a commettere reati. Non si contano più i personaggi pubblici (come la giornalista Mediaset Elena Guarneri) che si sono esposti sulla vicenda, mentre prosegue il lavoro della nota avvocata divorzista Annamaria Bernardini De Pace. Da giorni la legale sta raccogliendo centinaia di segnalazioni di donne con l’obiettivo di intraprendere un’azione legale su larga scala. «L’idea – ha spiegato – è quella di “violentare” la giurisprudenza, così come sono state violentate queste donne che hanno subito uno stupro di gruppo. Se riuniremo mille denunce forse i giudici si preoccuperanno di questo fenomeno».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Phica, parla una donna che ha scoperto sue foto sul sito sessista: «Ho dovuto pagare quasi duemila euro per far rimuovere tutto»

2.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

3.

Le suore fuggite dal convento di Vittorio Veneto hanno trovato una nuova casa: «Stiamo cento volte meglio, ora torniamo a produrre Prosecco»

4.

L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video

5.

Gruppi «Mia Moglie» e Phica.eu, parla uno degli utenti: «Non sono pentito. Lì dentro? Guardoni malati di mente»

leggi anche
ATTUALITÀ

Phica, parla una donna che ha scoperto sue foto sul sito sessista: «Ho dovuto pagare quasi duemila euro per far rimuovere tutto»

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

«Segnalateci i siti sessisti», il Garante della Privacy sui gruppi come Mia Moglie a Phica.eu: «Abbiamo potere d’intervento immediato»

Di Cecilia Dardana
mia moglie phica utenti divertimento
ATTUALITÀ

Gruppi «Mia Moglie» e Phica.eu, parla uno degli utenti: «Non sono pentito. Lì dentro? Guardoni malati di mente»

Di Ugo Milano