Chi c’è dietro la piattaforma Phica: individuato un 45enne di Firenze

02 Settembre 2025 - 12:34 Alba Romano
phica amministratore
L'esclusiva di Domani. E intanto Roberto Maggio, accostato alla piattaforma, denuncia: «Il mio nome e la mia società non c'entrano nulla con quel sito»

Secondo quanto riporta il quotidiano Domani si chiama Vittorio Vitiello, ha 45 anni e risiede a Firenze l’uomo che, secondo gli investigatori italiani, starebbe attualmente dietro il sito Phica, piattaforma segnalata e denunciata da decine di donne italiane. L’uomo, nato a Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia, risulterebbe l’amministratore del sito www.phica.eu. , online dal 2005. Al momento la piattaforma, su cui venivano caricate anche senza consenso foto e video di donne ignare, non è disponibile. In home compare la scritta «Attenzione! Phica è un sito per adulti, con contenuti sessualmente espliciti».

Roberto Maggio denuncia: «Il mio nome e la mia società non c’entrano nulla con quella piattaforma»

Roberto Maggio, persona finita su diversi giornali, annuncia tramite i suoi canali social che denuncerà phica.eu, dato che il suo nome è stato accostato nei giorni scorsi come quello di uno dei presunti gestori. «Negli ultimi giorni io e Hydra Group EOOD siamo stati ingiustamente collegati al sito phica.eu – scrive -. Preciso con chiarezza: la nostra società non ha alcun legame di proprietà con quel dominio. Hydra Group si occupa di servizi di pagamenti elettronici online per diverse piattaforme, tra cui anche ragazze.invendita.com, con un sito legale e regolarmente attivo da oltre 21 anni. Questo non significa, in alcun modo, avere collegamenti con phica.eu». A tutela sua e della società, conclude Maggio, «avvieremo tutele legali contro chi ha diffuso notizie false, denunceremo phica.eu, procederemo contro chi ha mandato insulti e minacce sui miei social. Ho piena fiducia nella Polizia Postale che dispone degli strumenti per individuare i reali responsabili e fare chiarezza definitiva».

